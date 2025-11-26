規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

配合MSCI在11月將進行季度調整，規模高達4387億元國泰永續高股息（00878）完成換股作業，此次成分股3進3出，增加京元電（2449）、臻鼎-KY（4958）與鈊象（3293），剔除微星（2357）萬海（2615）、大聯大（3702）。

00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，配合11月初MSCI季度調整出爐，進行換股。

國泰投信官網顯示，00878今（26）日前十大持股分別國泰金（2882）9.34%、中信金（2891）8.44%、富邦金（2881）8.37%、聯電（2330）6.66%、華碩（2357）4.67%、聯發科（2454）4.66%、聯詠（3034）2.86%、日月光投控（3711）2.84%、京元電子（2449）2.74%、元大金（2885）2.72%。

今年以來，00878規模依然成長逾600多億元，顯見市場對於高股息ETF的需求仍在，00878經理人江宇騰分析，展望明年，市場預估多頭格局仍將持續，但隨股市位階來到相對高檔，震盪幅度可能加劇，此時高股息ETF因Beta值較低，代表波動性低於大盤，成為投資人布局的優先選擇。

此外，台灣企業營運表現持續亮眼，預期今年整體EPS維持成長態勢，企業整體配息金額也有望隨之增加，00878成分股當中，AI+Apple供應鏈占比達5成，等同於幫基金配置成長引擎。