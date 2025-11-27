7-8月發票大獎還有9張沒領！財政部提醒：忘做「1設定」獎金充公

▲財政部提醒，7-8月中獎的統一發票，領獎期限至2026年1月5日，逾期將喪失領獎資格。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

財政部25日公布今年9、10月統一發票中獎號碼，並指出上期7、8月統一發票中獎名單中，仍有9張大獎發票無人領取，其中包括2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎，以及2張雲端發票百萬獎。

財政部指出，目前未領的千萬特別獎發票中，1張是來自台南市龍崎區一間7-ELEVEN消費102元所開立。另一張則是來自App Store訂閱服務共300元的電子發票。5張未領取的200萬元特獎中，包含App Store訂閱220元、Uber Eats外送費3元、彰化鹿港7-ELEVEN購買食品132元、瓦斯行購買瓦斯桶290元，以及台南飲料店30元發票。至於2張雲端發票百萬獎，分別是在台北信義區支付SONY網路服務費258元，以及在Galaxy Store購買應用程式147元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部提醒，114年7、8月期中獎發票領獎期限只到2026年1月5日，逾期獎金將全數充公。尤其使用雲端發票的民眾，更應確認自己是否已完成「載具歸戶」與「匯款帳戶設定」，避免發生中了獎卻不知情的狀況。

財政部還指出，2023年曾有民眾以外送費22元的雲端發票中了千萬大獎，但因未事先完成「載具歸戶」設定，系統無法自動匯款，必須憑電子發票證明聯親自領獎。這名中獎幸運兒不幸未留意相關通知，最終並未在期限內兌領，讓1000萬元獎金被充公。

國稅局說明，若想啟用雲端發票「中獎自動匯款」，必須在該期統一發票開獎日前一日完成「載具歸戶」與「匯款帳戶設定」，例如3、4月期發票的開獎日是5月25日，就必須在5月24日前設定完成，當期中獎款項才會直接匯入帳戶。若在開獎日之後才設定，只能從下一期發票開始啟用自動匯款服務。

至於設定方法，民眾可登入「財政部電子發票整合服務平台」，進入手機條碼專區，點選「歸戶設定」將各種載具（如會員卡、信用卡、外送平台等）歸戶到手機條碼，再到「領獎設定」填寫身分證字號與匯款帳戶，之後開啟「啟用中獎自動匯款」功能。或透過「統一發票兌獎APP」完成上述相同步驟，之後只要固定用載具收存雲端發票，就能享有「自動對獎」與「中獎通知」等服務。

延伸閱讀

▸ 深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩

▸ 國二女「脊椎剛開刀」坐一般座位仍被逼讓座 媽氣炸：要穿泳衣出門嗎？

▸ 原始連結