BBU吸睛！4檔亮燈漲停　AI伺服器耗電掀需求

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器耗電量大，刺激電源、BBU（電池備援電力模組）產值，資金轉向BBU族群尋求短打的機會，今（28）日新盛力（4931）跳空漲停，連續五日上攻，AES-KY（6781）也跟進鎖定1405元漲停價位，加百裕（3323）、興能高（6558）打開漲停板，股價漲幅落7～8%之間。

日前AES召開法說，公司表示，資料中心今仍是大幅成長的階段，明年展望依然樂觀，大型CSP的資本支出需求都看屬非常強勁，隨著GPU功耗需求愈來愈大，BBU也會隨功耗增加把備援功率提升，以往低壓產品線轉成高壓，整個技術架構相對來得複雜。

法人預估，AES明年BBU營收年增30～40%，EPS成長有望，今日股價開高走高，攻克1405元漲停價位。

新盛力主要應產品用於電池備援系統、電動手工具及輕型電動車三大領域今年BBU營收占比已經超過5成，UPS、BBU訂單展望正向，並高雄廠區建置一條新的自動化BBU生產線，目前正在等客戶驗證當中，隨著訂單出貨拉升，估計明年總產能將增加5成。

新盛力今年前三季合併營收16.66億元，年增近5%，稅後純益約1億元，年減9%，EPS 1.55元。

