Fed降息呼聲高　日股挫逾460點失守5萬大關、日圓走強

▲日股走弱，台指期早盤也震盪。示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國聯準會（Fed）降息呼聲走高、中國製造業指數即將開獎等因素干擾，亞洲股市在12月首個交易日表現分歧，其中日本日經225指數於台北時間上午8點40分一度下挫468.44點，最低跌破5萬點至49785.47點大關。日圓在東京早盤走勢轉強，兌美元一度升值0.3％至155.77，市場盛傳日本央行本月可能再度升息，債券期貨同步出現明顯跌勢。台指期開盤跌逾165點至27572點。

《CNBC》報導，亞太股市今日聚焦中國製造業數據，投資人密切關注RatingDog即將公布的11月民間PMI，這項指標反映出口企業景氣。官方數字則顯示，中國11月工廠活動雖略見回溫，但已連續八個月呈現萎縮，服務業也受假期效應消退影響而走弱。

主要股市方面，日經225指數下跌0.47％，東證指數跌0.27％；南韓Kospi指數微漲0.26％，Kosdaq小型股漲幅達1.29％。澳洲ASX/S&P 200指數早盤持平，香港恒生指數期貨則指向高開，報26,022點，上一交易日收在25,858.89點。

美國股市在感恩節連假後恢復交易，上周最後一個交易日短盤時段三大指數均收漲。那斯達克綜合指數收23,365.69點，連續5天上揚；標普500指數報6,849.09點，漲幅0.54％；道瓊工業指數上漲289.3點，收47,716.42點。根據CME FedWatch Tool，市場預估聯準會12月10日會議降息機率高達87.4％，成為近期全球金融市場關注焦點。