數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

記者巫彩蓮／台北報導

面對年底降息與資金回流需求，台新Richart推出全新優利方案，不僅提供新戶優利子帳戶活儲最高3.5%，更讓舊戶透過簡單任務即可享有優利子帳戶最高1.8%優惠，若存滿限額最高可領逾2600元利息，幫客戶守護財富，點息成金！

全球市場降息循環已悄然啟動，國內部分銀行新台幣活儲利率已同步下調，現臺灣主流數位帳戶活儲利率多於1%~2%之間，傳統活儲利率更是低於1%。在此趨勢下，小資族存款利息明顯縮水，Richart此次推出的優利方案，提供優於市場水準的活儲回報，讓客戶能在降息環境中仍有效累積利息收入。

台新Richart推出年底優利方案，針對今年12月起開戶的新朋友，即能暢享優利子帳戶限額10萬元以內3.5%優利，並可領取豐厚利息到明年6月，早開戶早享受！活動方式超簡單，新戶於開戶完成後，在台新Richart APP開立優利子帳戶，並將新台幣存入優利子帳戶即自動適用3.5%優惠利率，活動期間皆存滿限額10萬元最高可領約1,697元利息。



對於已持有台新Richart帳戶的好朋友們，本次方案也提供極具競爭力回饋。舊戶僅需於活動期間內完成任一指定任務，亦可享有優利子帳戶30萬元內1.8%優惠利率，活動期間皆存滿限額30萬元，最高可獲約2,619元利息，讓每位台新Richart好友都能在降息環境中持續享有競爭力十足的利率回報。