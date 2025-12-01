小紅書爆繞道用輝達晶片　彭博：美國金融圈警報大響

▲小紅書。（圖／記者吳立言攝）

美國人工智慧公司 PaleBlueDot AI 傳出正在洽談一筆約3億美元（約新台幣94億元）的貸款，用於協助中國社群平台小紅書在日本採購輝達高階 AI 晶片，計畫用途為部署於東京的資料中心。相關訊息引發市場關注，因此類交易罕見涉及金融機構為跨境 AI 晶片採購提供融資。

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，PaleBlueDot AI 已向多家銀行與私募信貸機構接觸，而摩根大通（JPMorgan）曾協助準備貸款簡報，但最終是否加入仍未確定。據了解，此案已討論至少3個月，目前仍存在變數。

PaleBlueDot AI 僅回應外媒稱「相關訊息不正確」，未提供更多細節。摩根大通與輝達、小紅書則尚未回應置評。

在美國自 2022 年起多次強化對中國的 AI 晶片出口管制後，中國科技公司無法直接購買輝達高階 GPU，但可利用位於境外的資料中心合法取得運算能力，使跨國租用與代購架構成為具敏感性的灰色地帶。金融機構擔憂，若後續美方再度收緊規範，提供融資將面臨政治風險。

輝達執行長黃仁勳近日在接受專訪時強調，將「嚴格確保」產品不流入受限市場。不過政策仍可能變動，美國商務部官員日前透露，總統川普仍在評估是否放寬中國採購 AI 晶片的限制。