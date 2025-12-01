快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張 套現逾11億元

鴻海今（1）日公告，由大股東郭台銘長女郭曉玲所掌握的鋐維公司、承鋒投資公司雙雙大舉申讓持股，合計2投資公司將以一般交易的形式賣掉5180張公司股票，以今日鴻海收盤價222元估計，套現約11.5億元。

羅唯仁違競業赴英特爾 龔明鑫：「純」個人行為

前台積電資深副總羅唯仁遭指違反競業條款赴英特爾任職，引發外界關注是否涉及地緣政治，甚至影響台美關係。經濟部長龔明鑫今（1日）在與產業公協會的第二場交流會後受訪表示，初步研判應屬當事人個人行為，「背後沒有太複雜因素」。

稅率20%以下、不疊加 龔明鑫對台美關稅談判「有信心」

台美關稅協議談判進入最後關鍵階段，立法院經濟委員會今（1日）邀請國發會、經濟部、外交部等部會，進行「台美關稅協議談判方針、進度、爭議事項及產業影響」專案報告。針對多位立委關切最新談判進度，經濟部長龔明鑫在會中明確表示，政府爭取關稅「往下調、降至20%以下且不疊加」，談判氣氛正向，對結果「非常有信心」。

力積電黃崇仁不只做半導體 旗下智合標靶抗體新藥啟動台美一期臨床

智合精準醫學董事長暨執行長黃崇仁今日宣布，該公司自主研發、全球首創 PTHrP (副甲狀腺素相關蛋白)的標靶單株抗體新藥BGM-2121，已獲美國FDA、臺灣TFDA核准啟動第一期臨床試驗，並同步展開人體試驗委員會（IRB）之審查相關作業，加速新藥全球化推進，未來智合也預計明年Q3登興櫃。

華南投顧：明年台股高點挑戰3萬2千點 AI三大投資主軸

華南永昌證券今（1）日舉辦「2026投資趨勢展望」，華南投顧董事長呂仁傑預估，明（2026）年台股指數目標上看3萬2000點，高點落在第四季，全年指數區間為25000-32000點區間，AI、軍工、關鍵性原物料及基礎設施為三大投資主軸。

快訊／56.7萬股民注意！00929再配0.09元 12／17除息

資產規模1320億元、受益人數56.9萬人首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）於今（1）日宣布每股配息金額維持0.09元，持有一張可領90元，以今日收盤價為17.61元計算，單次配息率約0.51%，除息日12月17日，收益分配發放日為明（2026）年 1月14日。

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元 年化分配率逾11%

擁有128萬受益人的季配型台股ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日最新配息開獎，每股配0.54元與前次同燈同分，由於今年來4次配息共達2.52元，估計年化配息率來到11.75%。

快訊／00713再配0.78元年化8.1% 12／19除息

擁有38萬股民的季配型台股ETF元大台灣高息低波（00713）今（1）日最新配息結果開獎，每股再配0.78元，連續2次維持相同行情，年化配息率8.1%，預計12月19日除息。

比特幣一早閃崩！黃立成加密幣帳戶「再被清算」5402萬蒸發

根據《彭博》彙整報價，比特幣早盤內急挫4.3%，跌破8萬8000美元大關；以太幣（ETH）也跌6%，失守2900美元。網路趨勢觀察「INSIDE」創辦人蕭上農表示，「麻吉大哥」黃立成的以太幣從浮盈轉為浮虧，並被清算，原本一度增值到208萬美元，如今只剩下36萬美元，慘賠172萬美元（約新台幣5402萬元）。

00878成分股增3刪3 00922台積電比重逾4成入列10強

依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。