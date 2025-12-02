旅天下明年首季轉上櫃　看好明年全台門市破百間

▲旅天下經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

旅天下聯合國際旅行社（6961）上櫃申請案已獲櫃買中心董事會正式通過，預計明年首季轉上櫃。旅天下表示，公司自創立以來持續推動旅遊產業升級，首創門市通路及產品雙加盟商業模式，本次通過上櫃審議，象徵企業體質、營運模式及成長潛力獲得市場肯定。

旅天下也為配合初次上櫃作業，辦理現金增資 320 萬股，發行價暫定為每股 58 元。其中，提供15%給員工認購，展現公司重視人才、共享經營成果的文化與決心。

旅天下今年 1 至 9 月稅後淨利達 9586萬元，創下公司歷史同期新高，較 2024 年同期成長 24%；每股盈餘（EPS）達 4.06 元。累計 2025 年前三季合併營收為32.4億元，較 2024 年同期略為衰退 5.97%，主要受到市場結構變動與消費模式調整影響，但透過產品調整、團隊營運效率提升，仍成功推升整體獲利表現。

旅天下目前全台門市共77間，董事長李嘉寅也指出，預計明年有望破百家門市，至於今年前三季營收略微衰退，主要原因則是因為提供包機或郵輪產品，策略改變導致，但整體獲利仍是轉強的。

旅天下秉持「共好、共享、共利」的核心精神，與旅遊同業合作與資源整合，致力打造開放、互助的旅遊產業生態系。公司指出，未來旅遊市場正面臨國內外競爭與消費模式快速變化，唯有攜手業界共同提升服務與產品力，才能擴大整體市場規模、迎向新的成長曲線。「旅天下」將作為同業共同的品牌，透過產品、資源、行銷的共享平台，拓展業務，共同創造更具競爭力的產業環境。

旅天下強調，上櫃僅是新篇章的開始，公司將持續秉持透明治理、穩健經營的原則，回饋股東並為市場創造長期價值。未來公司也將整合供應商資源，強化科技數位應用、提升門市服務效能、拓寬產品線，以創造對消費者、加盟夥伴與同業夥伴打造更具高度、更具韌性的旅遊產業新格局。