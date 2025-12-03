LINE Pay Money 今下午正式啟動！　一圖看開通3步驟

▲LINE Pay Money今天下午三點啟動，使用前先完成3步驟。（Nano Banana Pro圖／記者葉國吏製）

記者葉國吏／綜合報導

LINE Pay旗下的新電子支付服務「LINE Pay Money」今天（3日）下午3點正式登場，將取代原本的「一卡通iPASS MONEY」，全面升級使用者的轉帳、繳費及支付功能。雖然操作方式與之前相似，但背後的銀行帳戶有所變更，用戶需完成幾項設定才能啟用。

新服務啟動後，用戶可在LINE App內的「錢包」頁面找到「LINE Pay Money」的選項。由於這是全新上線的支付工具，使用者需要重新註冊並進行身份驗證。根據官方說法，註冊流程分為三步：首先，需將LINE App升級至15.18.1以上版本；接著建立「LINE Pay Money」帳戶並完成身份驗證；最後，選擇綁定的銀行帳戶或信用卡進行相關綁定。

完成設定後，「LINE Pay Money」將提供多元化的支付功能，包括儲值、提領、轉帳、繳費、搭乘公共交通工具的乘車碼，以及直接餘額付款等便利服務。至於舊版的「iPASS MONEY」，仍可在LINE App內使用至今年底（12月31日），但功能將有所限制，僅支援餘額查詢、轉帳及提領等基本操作。