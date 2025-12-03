比特幣暴跌苦主！　川普家族「加密礦業」股價30分鐘內腰斬　

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

比特幣暴起暴落衝擊美國總統川普家族資產表現，其中由川普次子Eric Trump主導的美國加密貨幣礦業公司American Bitcoin因私募投資人在股票禁賣解除首日，賣壓湧現，股價半小時內便腰斬，盤中多次暫停交易，股價終場收盤重挫3成，市值蒸發逾10億美元。

綜合《彭博社》、《金融時報》等多家外媒報導，American Bitcoin美股周二交易時間遭遇重大股價震盪，受限股票解禁後，早期投資人湧現拋售潮，導致股價短時間內暴跌超過3成。

外媒指出，American Bitcoin由艾瑞克·川普（Eric Trump）共同創辦，唐納·川普 Jr.（Donald Trump Jr.）亦為早期股東。解禁消息一出，股價半小時內便腰斬，期間多次暫停交易，最終收跌約 38.8%，市值瞬間蒸發逾10億美元，成交量更高達日常40倍。

這波拋售主要源自六月私募投資人首次獲利了結，American Bitcoin 總裁 Matt Prusak 表示，禁售期結束後短期內波動屬預期範圍，並強調公司營運及資產未受影響。

Eric Trump也在社群平台 X 上發文，強調自己持有全部股份，並全力投入行業發展。American Bitcoin 於9月與 Gryphon Digital Mining 完成合併並上市，目標打造全球最強大的比特幣累積平台。

加密貨幣市場近期普遍低迷，比特幣自10月初高點已回落逾三成，投資人風險意願下降，使相關企業股價承壓。American Bitcoin 今年第3季財報顯示，淨利達 350 萬美元，營收則為 6,420 萬美元。該公司今年自 Hut 8 Corp. 分拆，Hut 8 亦持有其多數股權，並於美股周二股價下跌 13.5%。

除了 American Bitcoin，川普家族還涉足多家加密貨幣相關事業，包括去中心化金融平台 World Liberty Financial，其自有代幣 WLFI 一年來暴跌逾八成。旗下數字資產公司 ALT5 Sigma Corp. 同樣遭遇市值重挫。川普家族掌控的社群平台 Truth Social 今年也宣布規劃發行新股及可轉換公司債，打造比特幣庫存，積極布局數位金融領域。

市場分析師認為，未來 American Bitcoin 仍有更多股票解禁時程，投資人將密切關注後續動態，可能在拋售時更為謹慎。公司高層則表示，短期價格波動難以掌控，團隊會持續專注執行策略並強化長期價值，對未來發展充滿信心。