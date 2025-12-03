快訊／台股收盤大漲228.77點　台積電漲20元至1450

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲228.77點，以27793.04點作收，漲幅0.83％，成交量4396.98億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲41.36點開出，指數開高走高，盤中最高達27847.67點，最低27605.63點，終場收在27793.04點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1450元，漲幅1.4％；鴻海（2317）上漲5元至227元；聯發科（2454）下跌15元至1400元；廣達（2382）上漲4元來到292.5元；長榮（2603）上漲1元至182.5元。

今天漲幅前5名個股為晟鈦（3229）上漲1.65元，漲幅10％；錸德（2349）上漲0.9元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲4元，漲幅9.99％；晶相光（3530）上漲6元，漲幅9.98％；誠研（3494）上漲0.68元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為世芯-KY（3661）下跌230元，跌幅6.73％；智邦（2345）下跌64元，跌幅6.1％；歐格（3002）下跌1.4元，跌幅4.88％；楠梓電（2316）下跌5元，跌幅4.57％；立益（1443）下跌1.3元，跌幅4.56％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晟鈦（3229） 18.15 ▲1.65 ▲10.0％ 錸德（2349） 9.9 ▲0.9 ▲10.0％ 鈞寶（6155） 44.05 ▲4.0 ▲9.99％ 晶相光（3530） 66.1 ▲6.0 ▲9.98％ 誠研（3494） 7.5 ▲0.68 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 世芯-KY（3661） 3190.0 ▼230.0 ▼6.73％ 智邦（2345） 986.0 ▼64.0 ▼6.1％ 歐格（3002） 27.3 ▼1.4 ▼4.88％ 楠梓電（2316） 104.5 ▼5.0 ▼4.57％ 立益（1443） 27.2 ▼1.3 ▼4.56％

資料來源：證交所