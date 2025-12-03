快訊／台股收盤大漲228.77點　台積電漲20元至1450

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲228.77點，以27793.04點作收，漲幅0.83％，成交量4396.98億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲41.36點開出，指數開高走高，盤中最高達27847.67點，最低27605.63點，終場收在27793.04點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1450元，漲幅1.4％；鴻海（2317）上漲5元至227元；聯發科（2454）下跌15元至1400元；廣達（2382）上漲4元來到292.5元；長榮（2603）上漲1元至182.5元。
今天漲幅前5名個股為晟鈦（3229）上漲1.65元，漲幅10％；錸德（2349）上漲0.9元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲4元，漲幅9.99％；晶相光（3530）上漲6元，漲幅9.98％；誠研（3494）上漲0.68元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為世芯-KY（3661）下跌230元，跌幅6.73％；智邦（2345）下跌64元，跌幅6.1％；歐格（3002）下跌1.4元，跌幅4.88％；楠梓電（2316）下跌5元，跌幅4.57％；立益（1443）下跌1.3元，跌幅4.56％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晟鈦（3229）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|錸德（2349）
|9.9
|▲0.9
|▲10.0％
|鈞寶（6155）
|44.05
|▲4.0
|▲9.99％
|晶相光（3530）
|66.1
|▲6.0
|▲9.98％
|誠研（3494）
|7.5
|▲0.68
|▲9.97％
|世芯-KY（3661）
|3190.0
|▼230.0
|▼6.73％
|智邦（2345）
|986.0
|▼64.0
|▼6.1％
|歐格（3002）
|27.3
|▼1.4
|▼4.88％
|楠梓電（2316）
|104.5
|▼5.0
|▼4.57％
|立益（1443）
|27.2
|▼1.3
|▼4.56％
