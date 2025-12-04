快訊／台股收盤上漲2.67點　台積電跌5元至1445

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（4日）開低走高，加權指數終場上漲2.67點，以27795.71點作收，漲幅0.01％，成交量3883.4億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌19.62點開出，指數開低走高，盤中最高達27880.23點，最低27636.63點，終場收在27795.71點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1445元，跌幅0.34％；鴻海（2317）上漲1.5元至228.5元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）上漲2元來到294.5元；長榮（2603）上漲2元至184.5元。
今天漲幅前5名個股為慧友（5484）上漲3.55元，漲幅10％；誠研（3494）上漲0.75元，漲幅10％；晶相光（3530）上漲6.6元，漲幅9.98％；昆盈（2365）上漲3.35元，漲幅9.96％；裕民（2606）上漲6.3元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為洋華（3622）下跌4.7元，跌幅6.89％；大飲（1213）下跌0.75元，跌幅6.85％；南亞（1303）下跌4.3元，跌幅6.35％；三集瑞-KY（6862）下跌10.5元，跌幅5.72％；高力（8996）下跌29元，跌幅5.16％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|慧友（5484）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|誠研（3494）
|8.25
|▲0.75
|▲10.0％
|晶相光（3530）
|72.7
|▲6.6
|▲9.98％
|昆盈（2365）
|37.0
|▲3.35
|▲9.96％
|裕民（2606）
|69.6
|▲6.3
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|洋華（3622）
|63.5
|▼4.7
|▼6.89％
|大飲（1213）
|10.2
|▼0.75
|▼6.85％
|南亞（1303）
|63.4
|▼4.3
|▼6.35％
|三集瑞-KY（6862）
|173.0
|▼10.5
|▼5.72％
|高力（8996）
|533.0
|▼29.0
|▼5.16％
