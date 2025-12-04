快訊／台股收盤上漲2.67點　台積電跌5元至1445

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（4日）開低走高，加權指數終場上漲2.67點，以27795.71點作收，漲幅0.01％，成交量3883.4億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌19.62點開出，指數開低走高，盤中最高達27880.23點，最低27636.63點，終場收在27795.71點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1445元，跌幅0.34％；鴻海（2317）上漲1.5元至228.5元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）上漲2元來到294.5元；長榮（2603）上漲2元至184.5元。

今天漲幅前5名個股為慧友（5484）上漲3.55元，漲幅10％；誠研（3494）上漲0.75元，漲幅10％；晶相光（3530）上漲6.6元，漲幅9.98％；昆盈（2365）上漲3.35元，漲幅9.96％；裕民（2606）上漲6.3元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為洋華（3622）下跌4.7元，跌幅6.89％；大飲（1213）下跌0.75元，跌幅6.85％；南亞（1303）下跌4.3元，跌幅6.35％；三集瑞-KY（6862）下跌10.5元，跌幅5.72％；高力（8996）下跌29元，跌幅5.16％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 慧友（5484） 39.05 ▲3.55 ▲10.0％ 誠研（3494） 8.25 ▲0.75 ▲10.0％ 晶相光（3530） 72.7 ▲6.6 ▲9.98％ 昆盈（2365） 37.0 ▲3.35 ▲9.96％ 裕民（2606） 69.6 ▲6.3 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 洋華（3622） 63.5 ▼4.7 ▼6.89％ 大飲（1213） 10.2 ▼0.75 ▼6.85％ 南亞（1303） 63.4 ▼4.3 ▼6.35％ 三集瑞-KY（6862） 173.0 ▼10.5 ▼5.72％ 高力（8996） 533.0 ▼29.0 ▼5.16％

資料來源：證交所