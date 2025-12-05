Google挑戰400萬片TPU有難度　關鍵卡在台積電

▲台積電高雄廠。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

Google原本被看好能靠自家AI晶片TPU在2026年大舉搶進市場，甚至一度傳出產量可能衝上400萬片。不過，受限於台積電CoWoS先進封裝產能，外界預期Google要等到2027年，才有機會大規模量產、進軍AI晶片外銷市場。

原本市場對Google自研AI晶片TPU寄予厚望，傳聞2026年產能有望突破400萬片。摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告指出，他們上修了Google TPU未來產能預估，推算2027年產量可達500萬片。如果其中50萬片能對外銷售，將為Google帶來約130億美元營收

不過，富邦研究團隊在Jefferies報告中認為，由於台積電CoWoS產能有限，TPU在2026年產量恐怕只能落在310萬到320萬片，遠低於外界樂觀預期。研究認為，台積電AP8廠目前產能已滿，AP7廠一期又被蘋果（Apple）新處理器預訂，AP7廠二期最快也要到2026年底才能投入生產，Google在明年要全面量產仍有難度。

根據供應鏈最新消息，台積電正全力擴充CoWoS產能，預計到2026年底，每月可生產12萬片，2027年底更可能提升到14萬片。這將使谷歌TPU總產量有機會在2027年衝上500萬到600萬片，也為Broadcom和聯發科等合作夥伴帶來更大產能挹注。這一波產能開出，或許會成為谷歌AI晶片正式進軍外銷市場的轉捩點。