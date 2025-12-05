燁輝砸25.2億參與「燁聯鋼鐵私募」　認購4.2億股！持股至34.05%

▲燁輝公司宣布花費25.2億私募燁聯4.2億股。（圖／Google Maps）

記者許凱彰／台北報導

鍍烤大廠燁輝（2023）5日晚間召開重訊記者會，宣布重大投資決策，將以每股私募價格為新台幣6元、花費新台幣25.2億元，參與認購轉投資公司燁聯（9957）的私募普通股42萬張，持股比例將從25.82%提升至34.05%。

燁輝表示，認購的私募普通股總計4.2億股，每股私募價格為新台幣6元。燁輝發言人田文中說到，燁聯在此次私募所得資金將用於改善財務結構，以及高效節能環保電爐、熱軋產線現代化及智能建置，以及擴大碳鋼產能計畫，提升煉鋼產品組合及高值化計畫、熱軋產線擴建品質提升及自動化計畫、冷軋產能提升計畫，與提升綠能使用率環境保護及循環經濟，還有資訊管理系統的升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

田文中接著提到，除了可以提高燁輝低碳原料品質以外，也能夠增加競爭力，之後也能提升燁聯鋼鐵的獲利能力，挹注燁輝轉投資利益。

除此之外，田文中說，配合金管會推動永續發展路徑圖，邁向2050年淨零碳排及永續發展，燁輝除了規劃設備改造更新，以提升設備的能源使用效率，更希望透過與燁聯的合作，取得長期穩定低碳料源，進一步達成減碳目標。