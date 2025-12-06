Fed下周鴿派降息　華爾街投行：美股「聖誕老人行情」告吹

▲美股。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

聯準會（Fed）預計下周召開資金會議，市場多認為降息成定局，惟華爾街投行美國銀行策略師表示，Fed對經濟前景過於謹慎，這給年底股市上漲「聖誕行情」帶來了風險。

《彭博》報導，由於標普 500 指數距離歷史新高僅一步之遙，投資者對Fed降息、通膨下降且經濟成長保持韌性的最佳情況充滿信心。

但美國銀行策略師Michael Hartnett在報告中指出，如果Fed在下周的會議上發出鴿派訊號，這種樂觀情緒將受到考驗，因為這可能表明經濟放緩的程度比預期更大。

Hartnett在報告中寫「“唯一能阻止聖誕老人行情的就是Fed鴿派降息導致長期債券拋售」，他指的是到期日較長的國債。

由於投資人押注Fed將進一步降息以提振疲軟的勞動市場，美國股市應聲上漲。 根據Swaps markets數據顯示，押注Fed在12月10日會議上降息25個基點（0.25個百分點）的市場比例已從一個月前的60%飆升至90%以上。交易員們也已將2026年9月前3次降息的預期完全計入價格。

標普500指數目前距離10月的高點僅差約0.5%，季節性趨勢通常預示著年底將出現一波上漲行情。然而，此次市場面臨兩大風險事件，包括關鍵的就業和通膨報告因政府停擺而延後至12月下旬發布。

Hartnett及其團隊也指出，美國政府可能會出手干預，以阻止通膨過高和失業率升至5%。他們建議投資者透過買入「價格低廉」的中型股來應對這種可能性，並將投資期限延長至2026年。

他們還認為，與經濟週期相關的行業，例如房屋建築商、零售商、房地產投資信託基金（REITs）和運輸類股票，具有最佳的相對上漲潛力。

策略師們重申了他們對 2025 年之前國際股票的偏好，事實證明他們的預測是正確的，因為標普 500 指數的漲幅落後於 MSCI 全球（除美國外）所有國家指數的漲幅。