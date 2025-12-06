ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

Fed下周鴿派降息　華爾街投行：美股「聖誕老人行情」告吹

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

聯準會（Fed）預計下周召開資金會議，市場多認為降息成定局，惟華爾街投行美國銀行策略師表示，Fed對經濟前景過於謹慎，這給年底股市上漲「聖誕行情」帶來了風險。

《彭博》報導，由於標普 500 指數距離歷史新高僅一步之遙，投資者對Fed降息、通膨下降且經濟成長保持韌性的最佳情況充滿信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但美國銀行策略師Michael Hartnett在報告中指出，如果Fed在下周的會議上發出鴿派訊號，這種樂觀情緒將受到考驗，因為這可能表明經濟放緩的程度比預期更大。

Hartnett在報告中寫「“唯一能阻止聖誕老人行情的就是Fed鴿派降息導致長期債券拋售」，他指的是到期日較長的國債。

由於投資人押注Fed將進一步降息以提振疲軟的勞動市場，美國股市應聲上漲。 根據Swaps markets數據顯示，押注Fed在12月10日會議上降息25個基點（0.25個百分點）的市場比例已從一個月前的60%飆升至90%以上。交易員們也已將2026年9月前3次降息的預期完全計入價格。

標普500指數目前距離10月的高點僅差約0.5%，季節性趨勢通常預示著年底將出現一波上漲行情。然而，此次市場面臨兩大風險事件，包括關鍵的就業和通膨報告因政府停擺而延後至12月下旬發布。

Hartnett及其團隊也指出，美國政府可能會出手干預，以阻止通膨過高和失業率升至5%。他們建議投資者透過買入「價格低廉」的中型股來應對這種可能性，並將投資期限延長至2026年。

他們還認為，與經濟週期相關的行業，例如房屋建築商、零售商、房地產投資信託基金（REITs）和運輸類股票，具有最佳的相對上漲潛力。

策略師們重申了他們對 2025 年之前國際股票的偏好，事實證明他們的預測是正確的，因為標普 500 指數的漲幅落後於 MSCI 全球（除美國外）所有國家指數的漲幅。

關鍵字： Fed降息美股行情標普500經濟風險投資策略

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

推薦閱讀

一文看5家金控11月獲利表現　中信金賺贏去年、EPS 3.76元

一文看5家金控11月獲利表現　中信金賺贏去年、EPS 3.76元

中信金（2891）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、華南金（2880），以及國票金（2889）等五家金控公司11月自結獲利出爐，中信金累計前11月合併稅後盈餘743.52億元，不僅創歷年同期新高，亦超越去年720.28億元水準，前11月稅後盈餘（EPS）為3.76元，而元大金、兆豐金EPS分別有2.5元、2.16元水準。

2025-12-06 06:05
美媒揭台積電在美設廠難　法規繁瑣建廠成本高昂

美媒揭台積電在美設廠難　法規繁瑣建廠成本高昂

台積電將亞利桑那州鳳凰城打造成半導體重鎮，彰顯在美國執行大型建設工程的困難。晶圓廠建於索諾蘭沙漠，占地465公頃，耗資1650億美元，堪稱全球最昂貴工程之一。

2025-12-06 10:35
Fed下周鴿派降息　華爾街投行：美股「聖誕老人行情」告吹

Fed下周鴿派降息　華爾街投行：美股「聖誕老人行情」告吹

聯準會（Fed）預計下周召開資金會議，市場多認為降息成定局，惟華爾行投行美國銀行策略師表示，Fed對經濟前景過於謹慎，這給年底股市上漲「聖誕行情」帶來了風險。

2025-12-06 10:20
重量級ETF換股！0056三進三出　小台積0052增二刪一檔

重量級ETF換股！0056三進三出　小台積0052增二刪一檔

規模5138億元的元大高股息（0056）、規模2738億元的富邦台50（006208）、規模487億元「小台積」富邦科技（0052）等3檔重量級台股ETF今（5）日公布換股，0056此次則增刪3檔成分股，006208則是增刪各4檔成分股，0052則是增加二檔成分股，刪除一檔。

2025-12-05 19:06
中航被列注意股公告11月單月淨利7100萬　EPS0.36元　

中航被列注意股公告11月單月淨利7100萬　EPS0.36元　

中航(2612)昨(4)日因最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.66%，且12月4日富邦證券商買進的比率為61.33%，被證交所列為注意股，今日公告公司11月單月淨利為7100萬元，EPS0.36元。

2025-12-05 19:03
台新新光金聖誕點燈　董座吳東亮：「點亮新光、傳遞祝福」

台新新光金聖誕點燈　董座吳東亮：「點亮新光、傳遞祝福」

台新新光金控今(5)日在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉辦聖誕點燈活動，並宣告2025年聖誕祭正式登場；這是台新金控與新光金控合併後首次進行的聖誕點燈，特別以「攜手同新、歡慶新局」為活動主題，該公司董事長吳東亮親臨主持點燈致詞時表示「要藉著新佈置的燈飾所點亮的新光向大家傳遞誠摯的祝福」，點亮新光這幾個字也意味著吳東亮要帶領合併後的台新新光金控重返榮耀。

2025-12-05 18:34
快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

台股今（5）日尾盤強拉大漲185點，盤面人氣股PCB、記憶體股資金湧入多以上漲作收，惟證交所公布交投熱絡記憶體大廠南亞科（2408）與熱處理廠高力（8996）下周一（8日）起列入處置股。

2025-12-05 18:25
「海鯤軍艦」浮航海試後入塢調校整備　未如期交艦須開始繳罰款

「海鯤軍艦」浮航海試後入塢調校整備　未如期交艦須開始繳罰款

台灣國際造船公司(2208)表示，與專案團隊秉持安全第一為前提，「海鯤軍艦」為後續潛航測試，依計畫於今(5日進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。由於該艦已經過了今年11月底交艦期限， 依據合約規定將開始繳交每日19萬元罰款，如延誤半年約需繳付3420萬元。

2025-12-05 18:13
周休三日連署成案　勞動部展延2個月再回覆

周休三日連署成案　勞動部展延2個月再回覆

周休三日提案成功，勞動部今（5）日提出正式回應，確認將再展延2個月，至2月7日前才會回應。

2025-12-05 17:38
快訊／規模近兆0050換股！增刪4檔　南亞科入列、踢中租

快訊／規模近兆0050換股！增刪4檔　南亞科入列、踢中租

臺灣指數公司今日公布0050追蹤指數「富時臺灣50指數」第四次成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI含金量」，新增南亞科(2408)、致茂(2360)、健策(3653)、貿聯-KY(3665)等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除中租-KY(5871)、陽明(2609)、和碩(4938)、上海商銀(5876)，調整結果將於12月19日收盤起生效。

2025-12-05 17:16

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

一文看5家金控11月獲利表現　中信金賺贏去年、EPS 3.76元

重量級ETF換股！0056三進三出　小台積0052增二刪一檔

快訊／規模近兆0050換股！增刪4檔　南亞科入列、踢中租

燁輝砸25.2億參與「燁聯鋼鐵私募」　持股至34.05%

AI題材出現資金轉向！聯發科強勢崛起　彭博封「亞洲新星」

富邦金控「有志一同」公益平台成果亮眼　首批視障陪跑員將登場臺北馬

輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

銀行調查：退休金每月至少要7.2萬元　8成民眾低估實際需求

記憶體好旺！華邦電11月營收飆41個月新高　股價重返6字頭

00991A「未來50」引爆市場關注

台塑王文祥「提告導火線」曝光！　四寶大虧250億

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

郵輪旅客創新高、明年估更高　交通部三項措施強化旅客權益

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366