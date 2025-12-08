冠軍3年報酬飆151%　8檔TISA台股基金黑馬

▲台股受惠AI趨勢，基金經理人強調，現階段投資人不宜空手。



圖文／鏡週刊

TISA基金是由專家學者組成委員會，從目前市場上銷售逾2000檔基金池中，嚴格篩選出「適格基金清單」；而「TISA級別」則是從中再挑出具管理費折扣優勢的基金。本刊精選8檔最具代表性的台股基金，長線投資人可進一步追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前符合TISA資格的台股基金共有31檔，包括2021年推出的「好好退休」專案8檔，及目前TISA級別基金23檔。要在官方嚴選出來的優等生中，再精挑細撿，可聚焦短中長期績效，讓數字說話。

以今年來截至11月下旬，總報酬率及定期定額1年、3年、5年績效皆贏過市值型ETF的TISA台股基金來看，共有8檔，分別是：統一台灣動力基金、國泰台灣高股息基金、富邦精銳中小基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、國泰小龍基金、統一大滿貫基金及永豐中小基金。

其中，凱基台灣精五門基金近3年總報酬率達151.39%，近2年定期定額績效48.56%，居TISA台股基金之冠，對沒有經驗的投資小白來說，因該基金短中天期績效穩定，可當作定期定額的初體驗。

凱基台灣精五門基金經理人鄭羽庭指出，台股受惠AI趨勢明確，想要搭上多頭行情，現階段就不宜空手。「若是投資指數，台股AI占比約52%，而該基金在AI相關投資占比約7至8成；未來將持續鎖定AI上游供應鏈，並留意上游因產能緊缺，所產生的外溢效應受惠廠商。」

她表示，先前市場擔心AI是否出現泡沫化，對輝達庫存管理也產生疑慮。「外資只看美股，忽略台股供應鏈製造端生產資訊，就容易出現這樣的盲點；但從台廠端確認，目前倒不用擔心這問題。值得留意的是，未來輝達將重塑AI伺服器供應鏈，並試圖將其標準化，以加快下游組裝速度；當輝達插手介入，組裝廠客製化服務被標準套餐組合取代，之後供應鏈變化如何，是持續追蹤的重點。」

而對已有投資經驗，想為長期退休金理財做準備的上班族，則可留意野村優質基金。該基金過去20年定期定額報酬率達657%，居所有TISA台股基金之冠，近10年定期定額績效約300%、在TISA台股基金中排名第2，是一檔禁得起市場多空循環，且在業界享有高口碑的標的。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，現階段在 AI 前景仍具高度吸引力情況下，半導體及其上游供應鏈，包括設備、晶片測試、電源管理、散熱、機櫃及 AI 伺服器組裝等族群，將持續成為關注焦點。同時，傳產中的電力設備、新興製程；金融類股及防禦型個股，因具避險特性，也會是資金輪動下的穩健選擇。

她表示，近期「AI泡沫化」疑慮頻傳，若聯準會降息預期落空、融資環境持續收斂，資金可能轉向低基期價值股。同時，地緣政治風險加劇供應鏈承壓，矽光子技術衝擊及缺電隱憂，恐推升台股供應鏈成本。

另外，AI與半導體產業正邁入第三波資本競賽，甲骨文、OpenAI、微軟 等巨頭推動「星際之門」架構，企業需承擔高昂運算成本與治理風險；政策面也不容忽視，美中角力、川普關稅政策、美國稅改與信用條件，均可能影響未來台廠全球布局，加上供應鏈重整與主權資本競爭加劇，皆為台廠帶來一定考驗。



更多鏡週刊報導

國家報明牌3／定期定額5年翻倍 官方嚴選TISA基金成退休金最強第3支柱

國家報明牌1／比主動式ETF厲害 老手點名：真正划算的是TISA台股基金