川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

美國總統川普於 Truth Social 宣布，將取消輝達H200 AI 晶片對中國的出口限制，在商務部審核機制下重新允許出貨。此舉被視為美中科技戰的重要政策轉折。輝達亦首度對外回應，強調支持政府決定，並稱此安排有助美國維持晶片產業競爭力。

輝達發言人向《CNN》、《CNBC》等外媒表示：「我們讚賞川普總統讓美國晶片產業能公平競爭，支持高薪就業與國內製造能力。」並指出，在美國商務部審核條件下向合格商用客戶提供 H200，「是一項兼顧國安與產業發展的周全做法，對美國非常有利。」

川普在貼文中強調，他已告知中國國家主席習近平，美國將允許 H200 出口給「經批准的客戶」，且此安排仍建立在「維持強勁國家安全」的前提下。川普並表示，相關銷售將有「25%」回饋美國政府，但未說明細部方式。外界多解讀為對企業設定類似分潤或額外費用。

值得注意的是，此放行僅限於 H200，高階的 Blackwell 以及下一代 Rubin 仍不在出口清單之內。川普並透露，商務部也正在為 AMD、Intel 等其他美國晶片企業研擬相同架構的出口安排。

輝達為全球最具指標性的 AI 晶片供應商，其產品供應政策對全球雲端公司、AI 新創與資料中心建設具有高度影響。外界預期，若美方在審核規範下重新開放特定產品，將可能影響國際供應鏈採購節奏，但各項細節仍需待美國商務部正式公布後才能釐清。