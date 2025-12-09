日本老闆掃貨砂糖驚動海關！　台糖老董親自出面送3大伴手禮

▲東京林檎製飴所社長池田喬俊（圖右）因瘋狂搶購台糖過海關被攔截爆紅，買到台糖董事長吳明昌舉行記者會感謝他熱愛台糖。（圖／台糖提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台製砂糖也能牽起台日友誼！日本知名蘋果糖品牌「東京林檎製飴所」創辦人池田喬俊，日前在台灣一次狂掃20包「台糖一號砂糖」，誇張程度不只讓桃機海關多看兩眼，回日本後還驚動了緝毒犬，搞笑事件掀起話題，也意外開啟一段甜蜜交流。

▲東京林檎製飴所社長池田喬俊因瘋狂搶購台糖過海關被攔截爆紅，台糖特製池田喬俊積木表達友好。（圖／取自池田喬俊X平台）

為了感謝這位來自日本的超級粉絲，台糖董事長吳明昌今（9）日特別親自接待池田社長，雙方首次會面現場笑聲不斷，台糖更加碼送出3樣特製伴手禮，包括Q版池田積木、糖包造型一卡通與經典砂糖禮盒，誠意滿滿。

▲東京林檎製飴所社長池田喬俊（圖右）從台糖董事長吳明昌（圖左）手中得到台糖砂糖袋造型一卡通。（圖／台糖、池田喬俊X平台提供）

池田社長也當場現煮台糖砂糖，手工製作出「台糖NO.1蘋果糖」當作回禮，象徵雙方合作的甜蜜開始。未來也將展開更深入的合作洽談，盼能把台灣蔗糖的獨特香氣，結合日本職人精神，推向國際甜點市場。

池田事後也在個人「X」平台發文分享此行感動：「從帶著砂糖搭上飛機的那一刻開始，就像是一部電影，我完全無法預料結局，但這份感覺，就是今天的樣子。」

台糖表示，這場「砂糖外交」為台日商機牽起新契機，未來雙方將持續合作，把台灣在地甘蔗的甜味傳遞給更多人。

吳明昌透露，台糖旗下善化、虎尾兩大糖廠延續百年製糖工藝，從壓榨到結晶等5大工序嚴格把關，才能打造出口感細緻、蔗香濃郁的高品質砂糖。其中善化出品的「本土甘蔗糖」不僅有產銷履歷，更獲國際風味評鑑所2024年風味絕佳獎。

此外，虎尾糖廠最新推出的「台糖黃金砂糖」則採用首道糖漿結晶再噴灑蔗汁熟成，色澤金黃、香氣迷人，是糕點師傅們的新寵，兼具風味與視覺美感。



