5.3萬股民注意！00927配息0.91元　年化配息率16.7％

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有5.3萬人受益人群益半導體收益（00927）公布最近預估配發金額為0.91元，若以昨（31）日收盤價21.84元來推算，預估單次配息率約4.17%，年化配息率近16.7%。除息日訂於今年1月19日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在1月16日買進，收益分配發放日則訂於2月13日。



財富管理專家表示，00927是全台第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。去(2025)年在AI引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，觀察台股高息ETF在2025年的表現，00927全年上漲近28.24%，毫無懸念拔得頭籌，而再觀察2025年00927的配息紀錄，更是次次填息，可說是讓投資人股息、價差雙頭賺。

市場法人表示，現階段全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，加上CSP同步發展其自身的ASIC晶片，也有助為台廠帶來新商機，這些趨勢都將持續帶動台灣半導體產業鏈發展，包括IC設計、晶圓代工、封測、設備商等上、中、下游供應鏈料將持續受惠，為整體產業增長增添動能。

