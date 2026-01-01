AI股2025太夯！一表看台股科技ETF報酬率前十　30%獲利入袋

▲台股2025年大豐收。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股2025年風光收盤，全年大漲5928.5點、漲幅達25.74%，其中AI潮流引領下半年台股頻創新高，統計2025年台股科技ETF前十表現，含息報酬率落在3成上下，排名居冠野村台灣新科技50（00935）拿下。
根據統計，除00935以4成報酬率穩居第一外，2~7名報酬率都有3成以上，包括富邦科技（0052）、元大電子（0053）、國泰台灣科技龍頭（00881）、新光台灣半導體30（00904）、永豐智能車供應鏈（00901）、台新台灣IC設計（00947），至於8~10名則介於27%~30%之間。
群益半導體收益 （00927）經理人謝明志表示，AI需求快速擴張，需求長線成長趨勢明確，並且已由核心大廠擴散至供應鏈上下游，形成獲利上修的良性循環，台灣半導體產業更在其中扮演核心關鍵角色，自IC設計、半導體製程、封裝測試等等皆雨露均霑，甚至在全球供應鏈中具有不可替代性的地位，成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。
