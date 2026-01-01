元旦國定假日上班　出勤可領雙倍薪

▲上班族示意照。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

115年「中華民國開國紀念日」（元旦）落在1月1日（星期四），屬《勞動基準法》規定的國定假日。勞動部提醒雇主，當天應依法讓勞工休假並照給工資；如需出勤，須徵得勞工同意並依法加倍給薪。

根據《勞基法》第37條，中央主管機關公告的國定假日，包括元旦、紀念日與勞動節等，雇主都必須讓勞工放假、工資照給。勞動部表示，若1月1日為原約定工作日，雇主須讓勞工休假；若當天出勤，8小時內工資應加倍給付，超過部分則依加班標準另計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若元旦剛好落在「例假」或「休息日」，雇主須安排其他工作日補假，補假日也視同國定假日，工資同樣照給；如補假日仍需出勤，也要依法發放雙倍薪資。

國定假日可協商調整，但需個別勞工同意

勞動部補充，勞雇雙方可協議將國定假日調至其他工作日，但此調動涉及勞動條件變更，需經每位勞工個別同意，且須確保總休假日數不減。為避免爭議，建議書面確認，讓勞工能充分表達意見。

違規恐吃罰！勞工可撥1955申訴維權

勞動部再次強調，事業單位應依法辦理元旦休假及工資發放。如雇主違規，勞工可檢具事證，向當地勞工局或撥打1955勞工申訴專線提出申訴，以保障自身權益。