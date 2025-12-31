規模達1400億5檔ETF成分股換血　00918各增刪14檔

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

臺灣指數公司今（31）日公布5檔ETF指數成分股增刪，當中以大華優利高填息30（00918）規模達846億最大，其追蹤「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」分別有14檔成分股增刪，加計其他4檔ETF指數，牽動1400億元資金規模調整，此次5檔ETF成分股調整於今（31）日盤後，也就是明（2026）年1月2日起生效。

資產規模約240億元凱基優選高股息30（00915）ETF所追蹤「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」此次成份股新增11檔成分股包括：統一、研華、國產、玉山金、統一超、台灣大、鈊象、大聯大、遠傳、致伸、寶雅。

另外，成分股同時刪除11檔包括：潤隆、三陽工業、元大金、晶技、瑞鼎、上海商銀、矽格、樺漢、洋基工程、矽創、裕融等，此次成分股納入和刪除之變動於今日盤後生效，設有五個交易日的指數調整過渡期。

資產規模約846億元大華優利高填息30（00918）所追蹤「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」此次成分股納入14檔包括：亞泥、大成鋼、國巨*、宏碁、技嘉、國泰金、玉山金、神基、文曄、緯創、旭隼、洋基工程、元太、豐泰等。

成分股刪除14檔包括：東陽、鴻海、京元電子、彰銀、元大金、潤泰全、聯詠、材料*-KY、臻鼎-KY、中租-KY、瑞儀、啟碁、裕融、潤泰新等，此次成分股變動將於今日盤後生效，也就是明年1月2日起生效。

資產規模約17億元兆豐龍頭等權重（00921）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，此次成份股納入9檔包括：華榮、美時、和成、永豐餘、致茂、零壹、文曄、兆聯實業、中華資安等。

成份股刪除9檔包括：大亞、冠軍、正隆、聯強、漢唐、精誠、保瑞、伊雲谷、泓德能源等，此次成分股變動將於今日盤後生效，也就是明年1月2日起生效。

資產規模約207億元群益台ESG低碳50（00923）ETF所追蹤「特選臺灣ESG低碳50指數」，此成分股增刪各4檔，成分股新納東元、台光電、大立光、世芯-KY等4檔。

成份股刪除4檔包括：技嘉、漢唐、統一超、嘉澤等，此次成分股變動將於今日盤後生效，也就是明年1月2日起生效。

資產規模約97億元台新永續高息中小（00936）追蹤特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」成分股調整，此次成分股納入14檔包括：精英、宏碁、英業達、華建、聯詠、大聯大、和碩、建國、上海商銀、新普、南電、可寧衛*、大江、統一實等。

成分股刪除14檔包括：福懋、中興電、仁寶、聯強、大同、漢唐、京元電子、冠德、裕民、全家、橘子、志強-KY、群聯、百和等，此次成分股調整於今天盤後生效並於指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日的指數調整過渡期。

