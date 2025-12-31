規模846億00918換股快開獎　市場「劇透」先拉玉山金等14檔

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
資產規模達846億元大華優利高填息30 ETF（00918）所追蹤指數將在今（31）日盤後公布成分股調整，經網友比對點名可能新納入成分股有玉山金（2884）、國泰金（2882）等14檔。
00918掛牌三年主要追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918成立以來累計配息10次，順利填息7次，今年合計共配發了2.485元。
「特選臺灣優利高填息30指數」最近一次成分股調整原定今日盤出爐，經比對近期00918持股新增玉山金、亞泥(1102)、宏碁(2353)、國泰金、大成鋼(2027)、緯創(3231)、國巨(2327)、文曄(3036)、元太(8069)、技嘉(2376)、神基(3005)、豐泰(9910)、旭隼科(6409)、洋基工程(6691)等14檔。
根據大華銀投信最新資料顯示，00918目前持股權重前10大依序為富邦金(2881)6.61%、長榮(2603)6.08%、鴻海(2317)5.49%、中信金(2891)5.38%、京元電子(2449)5%、廣達(2382)4.65%、聯電(2303)4.64%、長榮航(2618)4.15%、瑞昱(2379)4.11%、台新新光金(2887)3.92%。
