25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元　立法院書面報告曝光

▲國安基金操盤手、財政部次長阮清華資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國安基金規模將大升級！立法院財委會將於明（10）日審查《國家金融安定基金設置及管理條例》修正草案，民進黨立委郭國文、李坤城提案，盼將國安基金可運用資金總額提高至新台幣1兆元，同時取消向公股銀行與政府四大基金借用資金的上限。對此，國安基金今（9）日提交書面報告表態「原則尊重」，並指出這將有助於強化護盤能量、穩定市場。

報告指出，國安基金自2000年設立至今，運作資金額度從未調整，目前總額為5000億元，包括向金融機構借款2000億元、向四大基金借款3000億元。但隨著台股市值膨脹至97兆元，是當年設立時的10.5倍，加上外資持股比重升至近47%，市場波動風險也跟著升高，舊有的5000億額度恐怕難以應付突發巨震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國安基金指出，台灣屬於「淺碟型」市場，對國際情勢波動特別敏感。過去25年來已8度進場護盤，近期一次是在今年4月，至11月底外資賣超累積達3940億元。以2022年為例，外資全年賣超1兆1415億元，匯出135.64億美元，雙創歷史新高，遠超過基金現有的借款額度。

報告中提到，若未來爆發重大金融風險事件，資金大量出逃的情況恐怕難以有效因應，因此支持將資金總額調升至1兆元，更能發揮國安基金「穩定股市」的功能，也更貼近目前國際政經情勢與台股規模的現實狀況。

不過，對於是否取消向四大基金借款的金額上限，國安基金持保留態度。報告強調，勞保、勞退、退撫與郵政儲金這四大基金的主要目的是提供勞工與軍公教退休保障，若取消借用額度限制，恐將影響基金的長期財務穩定與投資效率。因此建議仍維持向四大基金最多調度3000億元的上限。

至於另一部分，國安基金則建議，向公股金融機構的借款額度可配合修法調高至7000億元，以支撐整體1兆元的資金運作架構。