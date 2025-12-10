中國反制川普？　輝達H200晶片申購設限制

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

美國總統川普（Donald Trump）批准輝達（Nvidia）向中國大陸出口先進AI晶片H200，被外界視為輝達重返中國市場的契機。不過，北京方面卻考慮祭出限制措施，以推動本土半導體產業，疑似反制川普政策。

川普（Donald Trump）宣布美國放行輝達（Nvidia）向中國大陸銷售AI晶片H200。這款產品性能大幅領先H20，原本被看好能助輝達重返中國市場。然而，中國大陸政府近期卻開始討論，是否應該限制H200在中國的流通，以保護國產半導體產業，顯示美中在高科技領域的競爭仍未緩和。

根據英國《金融時報》（Financial Times）報導，知情人士透露，中國監管機關正考慮要求企業在申購H200時，必須提交申購書，說明為何不能改用國內生產的晶片。國家發展和改革委員會以及工業和信息化部也有可能禁止政府部門採購H200，以扶植本土品牌。

儘管如此，阿里巴巴、字節跳動、騰訊等大陸科技巨頭，仍期待輝達高階晶片進入市場。有分析師指出，只要出口順利，H200有機會挹注輝達2027財年的營收。根據美國智庫進步研究院（Institute for Progress, IFP）數據，H200的效能約為H20的六倍。大陸企業過去對H20採購保守，主因是希望爭取更高階產品。