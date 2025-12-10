國泰金前11月稅後淨利突破千億　EPS 7.15元

▲國泰金前11月EPS 7.15元。（圖／國泰提供）
國泰金（2882）公布11月稅後淨利146.2億元，累計前11稅後淨利達1,088.4億元，EPS達7.15元，主要子公司國壽、國泰世華銀、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀、國泰產險、國泰投信累計前11月稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。
國泰人壽11月稅後淨利105.8億元，累計前11稅後淨利達597.9億元，單月獲利強勁，主要反映資本利得及經常性收益挹注，11月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為150億元及45億元，維持強勁增長動能。
另受外資匯出影響，台幣單月貶值2.1%，有利外匯價格變動準備金快速累積，截至11月累積餘額逾850億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，11月淨值比逾9%，RBC亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。
保險業務方面，11月初年度保費收入穩居業界第一，其中，投資型商品銷售熱度持續， FYP月成長4%，主要受惠於Fed連續降息的投資氛圍，帶動民眾對投資理財與退休規劃的需求，促使11月各類投資型商品的FYP銷售持續成長，A&H商品銷售較去年同期成長4%。
國泰世華銀行11月稅後淨利33.4億元，累計稅後淨利417.5億元，年成長13%。受惠於放款成長及資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷售動能延續，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入亦增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。
國泰產險11月稅後淨利5億元，累計前11月稅後淨利續創新高達36.2億元，年成長45%，11月簽單保費29.2億元，累計簽單保費達360.1億元，年成長7%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長5%及40%。
國泰證券11月稅後淨利4.7億元，累計前11月稅後淨利40.5億元，創歷年同期新高。單月獲利表現佳，主要受惠台股與複委託市場交易活絡，帶動經紀、自營、承銷業務獲利成長。截至11月底，台股累計經紀市占率達4.4%，複委託成交量突破2兆元，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。
國泰投信11月稅後淨利2.2億元，累計稅後淨利25.5億元，年成長14%，總管理資產規模為2.4兆元，較去年同期成長7%。
