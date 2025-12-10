聯發科11月營收468.96億月減近1成　Q4拚財測達標

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億 台股蒸發逾40.26點

證交所於今（10）公布加權股價指數成分股台積電（2330）、迅得（6438）兩檔除息交易，其中台積電每股配息5元，發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點，前述2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.34點。

台積電11月營收3436.14億元史上第3高 月減6.5%、年增逾2成

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 11 月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，為史上第3高，惟較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%。

富邦金前11月稅後淨利1207億年減14% 每股賺 8.35元

富邦金（2881）公布11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元，累計前11月合併稅前淨利1,399.6億元，稅後淨利1,207.1億元，比去年同期衰退14.18%，每股稅後盈餘(EPS)為8.35元。

5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％ EPS 10.23元

中租-KY（5871）於今（10）日公告11月自結合併營收為78.1億元，累計11月營收為893.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-12%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要係台灣地區太陽能售電收入當月受日照時間影響月減，惟當月台灣及中國大陸地區業績穩定增加，整體業績動能提升。

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚 11月定期定額戶數雙雙增逾2成

證交所公布11月定期定額ETF排行榜前20檔出爐，除元大台灣50（0050）依然是投資人心頭好之外，榜單中上唯一的主動式ETF主動統一台股增長（ 00981A）11月扣款戶數飆破2萬，月成長率飆高至28%，居11月中戶數成長率最快，其次則是有「小台積電」之稱的富邦科技（0052），在11月底完成分割後恢復交易也帶動定期定額人數大幅成長23％。

記憶體千金股群聯11月營收開獎 月減0.2%、年增逾6成

記憶體大廠群聯電子 (8299) 今日公佈2025年11月營運結果，合併營收為新台幣70.22億元，月減0.2%，但年成長達62%，為歷史同期新高。年度累計至11月份營收達新台幣639.52億元，年成長18%，刷新歷史同期新高。

定期定額ETF上半年人氣王出列 一表看上漲幅前10大

證交所所公布11月定期定額交易戶數20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。

一表看10家金控前11月獲利表現 玉山金成長最佳

金控11月自結獲利陸續出爐，除了富邦金（2881）、國泰金（2882），以及台新新光金（2887）等三家尚未公布，已有10家已經出爐，合計稅後淨利278.84億元，前11月合計2970.52億元，較去年同期成長6.49%，中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家超越去年全年。

國泰金前11月稅後淨利突破千億 EPS 7.15元

國泰金（2882）公布11月稅後淨利146.2億元，累計前11稅後淨利達1,088.4億元，EPS達7.15元，主要子公司國壽、國泰世華銀、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀、國泰產險、國泰投信累計前11月稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

主動式台股ETF添新兵！ 00991A募集破百億成立 12／18掛牌交易

台股主動式ETF自今年第2季上路以來，受惠台股多頭行情推升，規模自成立以來皆有翻倍成長，CMoney統計(截至2025/12/9)，既有5檔ETF總規模來到869億，而12月3日進場募集主動復華未來50(00991A)規模突破百億元，已向主管機關報請成立，預計12月18日正式掛牌交易。