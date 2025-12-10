結構性延噸海浬增長、船噸供給受限　裕民估明年散裝船運溫和回升

▲裕民航運今日法說會估明年散裝船運市場溫和成長。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今(10)日在一場閉門法說會上指出，明年散裝船運市場有西芒度鐵礦廠量產、印度鋼鐵成長、鋁礦砂強勢成、美豆恢復採購等上行動能，但也有中國房市疲弱、地緣政治/關稅、能源轉型影響與紅海危機解除等下行風險，整體來看，結構性延噸海浬增長、船噸供給受限，應是溫和回升局面，第一季表現會特別好。

裕民副總經理張宗良在法說會上指出，因新能源及電動車需求帶動，中國前10月進口鋁礦砂數量年增近30%；航運需求穩健，船舶因環保要求降速，持續壓縮有效供給；全球鐵礦出貨穩定上升長航程需求維持強勢；中國國內供給下滑與品位惡化，驅動中國鐵礦石進口維持高檔，國內鐵礦開採下降，供應缺口需靠進口補足。

另全球鐵礦品位(含鐵量)下滑，尤其是澳洲、巴西，相同煉鐵量需更多噸數的鐵礦石，加上鋼廠以「成本」為優先，選擇較便宜的低品位礦，增加實際噸數需求。長約及固定合約仍需履行，進口數量仍高，中國進入補庫周期，尤其是第四季，支撐進口量成長；巴西淡水河谷(Vale)鐵礦石產量回到2019年潰壩事故前高點 高品位礦供應持續改善，澳洲與巴西鐵礦石出口量溫和成長。

長航程供應穩定推升運輸距離；印度鋼鐵需求上升，帶動全球礦商重新配置供應；非洲西芒度鐵礦石於11月首度投產，遠程航線延噸海浬是澳洲的3倍；鋁土礦市場強勁成長，中國需求成為主要航運驅動力；全球鋼鐵需求2025年觸底，2026年估溫和復甦。

全球煤炭需求預計持平；區域分化持續擴大，中國恢復採購美國大豆，支撐北美航線巴拿馬型船舶需求；延噸海浬增長由長航程貨種主導

另一方面新造船價格維持高檔，船東下單意願降低抑制未來供給，去年散裝船總訂造艘數達780艘，今年僅252艘；而目前船齡15年以上船隻高達27%；船舶航速則自2012年的每小時12.30海里降為10.75海浬，壓低船舶實際運力供給數量。

而目前的訂造中貨櫃船佔現有船舶32%，而散裝的海岬型船僅9.32%、巴拿馬型船14.14%、fu/ 輕便型船11.17%。

裕民估明年散裝船運溫和回升，但第一季會特別好，因為新加入鐵礦生產的西芒杜，第一季沒有巴西面臨的雨季問題，另中國與東南亞國家承諾在今年內對美採購的大豆，會在集中在明年首季運輸。