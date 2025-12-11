中菲行40年前就進入東南亞　以多元服務提升業績成長空間　

▲中菲行董事長錢文君在法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)今(11)日下午舉辦法說會，公司董事長錢文君表示，今年因美國的對等關稅，造成供應鏈移轉，像越南是最大贏家，公司40年前就進入東南亞市場，客戶在乎的是到岸價格，廠商遷廠有許多法規要注意，例如印度部分，公司做出市場區隔，數據系統有一致性，以亞洲130個據點提供優勢服務，也利用中歐鐵路提供更快捷服務。

因為供應鏈變化與產線的調整，東南亞還是無法直接提供產品，需要其他國家相關零組件等配合，因此運輸需求提高，明年政經情勢還是相對複雜，公司必須保持高度韌性，隨時提供客戶突然的需求。

公司執行長施振昇表示，公司產品非常多元化，在新加坡與舊金山設立新的倉儲，在中國與東南亞間建立陸運服務，在中國與歐洲間的鐵路運輸，美國與墨西哥間的陸運運輸，可以滿足供應鏈變化後各種需求，以多元產品推升業績，公司對明年業績成長審慎樂觀。

在配息部分，公司表示平均都在七成左右，僅有在疫情開始時擔心市場變數有降低考慮市場有降低，但次年就補上，未來不敢說一定配發多少，一般情況會維持七成水平。

將加強整合且聚焦亞洲市場的物流解決方案，中菲行協助客戶在AI及『Taiwan+、China+』製造布局中掌握成長機會，同時有效管理因運輸擁堵、法規變動及運能調整所帶來的風險。

錢文君表示，2026年市場整體是審慎樂觀，中菲行國際物流集團董事長錢文君表示：「海運並不是由需求暴增主導，而是由運力錯置與區域差異所驅動；同一時間，高科技、AI與電商貨物的需求，則推動亞太往北美、歐洲的空運持續成長。我們的角色，就是整合我們海空運與合同物流、報關合規等資源，協助客戶打造既安全又具彈性的供應鏈。」



在海運方面，新船交付量與相對穩定的燃油價格，正被結構性瓶頸所抵銷。歐洲主要樞紐港仍面臨壅塞，紅海與蘇伊士改道繞行，使船期被拉長、船舶與設備被綁在途上；各地關稅與碳排相關制度也讓成本結構更加碎片化。因此，部分亞洲－歐洲航線的運價已從先前不合理低價反彈，但部分跨太平洋航線仍面臨需求偏軟與價格壓力並存的局面。全球班輪準班率雖已回升至約 65%，仍低於疫情前水平。

對許多貨主而言，在關鍵航線至少提前三週訂艙，已成為標準的風險管理作法。整體而言，2026 年的海運市場並非由需求爆發所主導，而是由「運力往往不在需要的地方」與明顯的區域差異所決定。

空運的情況則截然不同。需求主要來自 AI 伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商。「China+、Taiwan+」製造策略推動生產向東南亞與印度轉移，帶動這些地區以及台灣飛往北美與歐洲的空運量明顯成長。美國調整小額包裹免稅（de minimis）門檻後，部分中國直飛美國的電商包裹量雖有所下降，但更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，使整體航線布局更為分散。在這樣的情勢下，能夠在多條航線、不同運輸模式與多個生產／出貨國家之間保持彈性的貨主，將遠優於僅依賴單一國家或單一模式的玩家。



將產能自中國延伸至東南亞、印度或墨西哥的製造業者，普遍面臨四大挑戰：

關鍵時刻運力不足：即使全球船隊總量充足，但塞港、改道繞行與停航仍使有效運力受到擠壓。

難以選定真正適合的第二倉儲或樞紐據點：如何在運輸成本、關稅、庫存與交期之間取得平衡，同時充分運用各國產業與投資優惠，才能真正優化「總到岸成本」。

對當地法規、通關要求與貿易合規了解有限：稍有疏忽就可能帶來延誤、罰款或額外成本。

缺乏跨國工廠搬遷實務經驗：尤其是涉及二手機台與超大設備，在陌生國家要在時程內完成搬遷，更具挑戰。



為了縮小運力與交期的落差，尤其是在東南亞出口往北美與歐洲不斷成長的情況下，中菲行結合多式聯運選項與亞洲關鍵樞紐整併作業。此作法有助於在當地空運艙位吃緊時，透過其他航點與模式取得運力，同時保留在路徑與運期上的彈性。

對於尋找「中國以外第二樞紐」的製造商，中菲行運用自家開發的倉儲／樞紐評估工具，比較東南亞各城市的條件。評估內容包括服務水準(與供應商與客戶的距離與交期)、關稅與稅負、法規與投資環境(包含各國獎勵與補貼方案)、交通基礎建設與勞動力等。透過這套方法，中菲行已協助多家國際客戶在新加坡、馬來西亞、泰國及越南等地設立區域倉儲與樞紐，使庫存能在中國與第二據點之間彈性調度，並依照市場變化調整出口路徑。

在工廠與產線搬遷方面，中菲行亦具備豐富實績。某家資料中心與IT設備製造商原計畫將新加坡生產基地搬遷至馬來西亞，工期 48 週；中菲行透過協調政府窗口、提供二手機台海關合規顧問服務，以及規畫低床與敞車的重貨運輸方案，最終在36周內提前完成搬遷。

中菲行今年前三季合併財務報告，單季集團營業額為新台幣71.65億元，年減9.2%，稅後淨利2.63億元，年增 29.7%，EPS1.87元，年增29.9%；前三季營收 217.95億元，年增7.7%，稅後淨利8.63億元，年增19.4%，EPS6.13元，年增19.5%。公司透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，前三季匯兌損失僅影響EPS0.17元。