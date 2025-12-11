ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

三商壽資本強化計畫獲金管會核准　前三季EPS 0.16元

▲▼三商美邦人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲三商壽資本強化計畫獲金管會核准。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三商壽（2867）於今（11）日召開法人說明會，公司表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施之申請資格，未來將依相關規定向主管機關提出經董事會通過之選擇性過渡措施申請報告，接軌會計新制後，會繼續以尋求穩健發展、擴大獲利規模為目標，持續優化保險商品組合，強化資本管理，靈活調整資產配置並降低避險成本。

三商壽前三季稅後淨利為9.4億元，每股稅後盈餘（EPS）0.16元。今年第二季受到台幣強勢升值影響，壽險業普遍因匯兌損失而衝擊獲利，但配合第三季台股指數上升,565點，該公司適度調節股票資產配置，提升權益類資產獲利，使第三季當季稅後淨利為16億元，整體獲利已回穩。第三季底淨值為408億元，總資產達1.6兆元，淨值比為2.98%，已近法定標準。

三商壽總保費收入817億，較去年同期增加18億。初年度保費收入(FYP)來到259億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品FYP更貢獻224億元，較去年同期相比成長18%，在業界排名第五，為公司持續提供業績成長動能。在傳統商品銷售方面，利率變動型壽險FYP亦較去年同期大幅成長93%，其中美元利變型壽險FYP較去年同期更大幅成長112%，顯見該公司於利率變動型商品推廣之成效。

受惠於科技與半導體產業強勁推動與全球降息預期，三商壽於國內外權益投資報酬亮眼，帶動整體收益明顯回升。此外，由於外匯市場波動趨緩，加上公司靈活調整避險部位與增提外匯價格變動準備金，亦成功地降低避險成本，顯著緩解匯兌壓力。

關鍵字： 三商壽資本計畫獲利回穩保費成長避險成本

