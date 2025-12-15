打造港務人的永續舞台　從獲獎到全面啟動「主管支持」的文化改革

▲港務公司辦理工會支持工作坊-高雄場，由董事長周永暉(前排左四)、行政副總經理高傳凱(前排右四)率企業工會的理事長、勞工董事、理事、監事、勞資會議及福委會的勞方代表參加合影。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／專題報導

在台灣的海運與港口產業中，港務公司始終扮演國家關鍵基礎設施的角色。過去一年，該公司在人力資源領域的努力屢獲外界肯定，不僅榮獲多項人力資源相關獎項，更在內部大力推動「主管支持工作坊」，以扎根式的方式深化友善職場文化，讓「支持」從制度落實到每一位同仁的日常。

公司高階指出，這些成果不僅是一份榮耀的象徵，更突顯出港務公司持續優化員工體驗、提升友善職場的決心。在面臨各項挑戰的港口產業中，港務公司正用實際行動展現國營企業如何以人為本、持續前行。

人力資源獎座背後：以人為本的長期投入

今年，港務公司再次獲頒多項人力資源相關獎項，包括：HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」(三度蟬聯)及「雇主關懷獎」；台北市政府勞動局「114年度友善育兒事業獎」；教育部「中央政府推動建立員工學習制度獎勵」特優獎；親子天下「2025 友善家庭職場獎」

▲左上圖港務公司榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，由行政副總經理高傳凱(右)代表受獎，右上圖港務公司榮獲「中央政府推動建立員工學習制度獎勵」特優獎，由高傳凱(右)代表受獎；下圖港務公司榮獲臺北市政府勞動局「114年度友善育兒事業獎」，由高傳凱(後排左二)、高雄分公司研究委員林麗美(後排右二)率人力資源處一同受獎。（圖／港務公司提供）



這些榮耀的背後，是港務公司多年來積極投入友善職場、人才培育與多元共融的成果，也象徵外界對公司長期在人力資源投入的高度肯定，無論是育兒與家庭照顧政策、員工關懷措施、教育訓練，公司始終秉持讓同仁能「做好工作、過好生活」的核心理念。

從同仁的角度來看，這些措施不再只是紙上制度，而是能具體感受到的職場支持。例如彈性工作時間、豐富的學習資源與教育訓練、職場教保中心、友善家庭措施、重視員工意見的溝通管道與年度調查等。

正因如此，港務公司才能在眾多企業中脫穎而出，連續榮獲外界肯定，也讓雇主品牌更具信賴感。

▲高雄港教保中心世代齊藝遊活動師生合影。（圖／港務公司提供）

從制度到文化──「主管支持」成為公司前進的重要力量

今年，港務公司再啟文化再造工程──與得人資源整合公司合作推動「主管支持推動計畫」，希望打造更有支持力的友善職場。「主管支持」指的是主管透過實際行動，讓同仁感受到被尊重、被關心、被信任以及被幫助，包含情感關懷、工具與資源的提供、資訊的指引、對同仁職涯的培育、工作生活平衡的安排，以及特殊情況的個別支持。

從五月到九月間，公司密集辦理了7場二級主管工作坊、4場一級主管工作坊及5場高階主管座談會。這一連串的工作坊，為的不是單向宣導，而是深入討論何謂「主管支持」、如何讓制度真正落地，以及如何讓每位主管更能兼具管理效能與同理心。





▲上圖港務公司辦理一級主管支持工作坊-高雄場，由總經理王錦榮(前排左五)、行政副總經理高傳凱(前排右五)率領總公司、高雄分公司一級主管參加；下圖港務公司辦理一級主管支持工作坊-基隆場，由高傳凱(前排右六)、基隆分公司宋益進副總經理(前排右五)率領基隆分公司、花蓮分公司一級主管參加合影。（圖／港務公司提供）

然而，港務公司並未止步於主管階層。為讓「支持」在組織中更完整善，工會的觀點也成為文化再造的重要一環，公司共辦理5場次的「工會觀點．公司未來」工作坊，邀請了港務公司所有企業工會的理事長、勞工董事、理事、監事、勞資會議及福委會的勞方代表等工會幹部共同參與，就「什麼是主管支持？」、問卷調查結果，以及勞資如何協力共同打造具支持力的友善職場等重要議題，進行深度交流討論。

透過這次的跨層級深度對話，港務公司希望在拼完最後一塊勞資合力打造有支持力職場的拼圖後，「互相支持」能夠成為港務公司全體員工的共同承諾，內化為港務公司的職場文化。

從幸福職場走向永續未來：港務公司的人才永續藍圖

港務公司人才永續重點，可歸納為三大方向：

·以「4F政策」為核心：Flexibility、Friendly、Family、Future。港務公司強調「彈性化的管理、友善職場環境、待同仁如家人、看得見的未來」，將員工視為「企業最珍貴資產」。這一理念並非口號，而是落實在各項具體的人力資源措施中。

強化人力發展與主管培育：透過完善的學習地圖、新人訓練、數位發展工作坊、主管培育課程等訓練，讓主管與員工都能隨產業變化持續成長。

▲上圖第20期港務公司新進人員訓練，董事長周永暉(第二排右四)出席「與首長有約」課程，一同與學員合影；港務公司首屆「數位發展應用工作坊」提案競賽前三名得獎隊伍與專業評審團合影。（圖／港務公司提供）

打造以支持為核心的組織文化：「支持力」將成為港務文化的重要象徵，港務公司將持續強化「支持」的組織文化，藉此吸引願意一起打拚的人才，打造最具競爭力的雇主品牌。

從屢獲人力資源獎項，到全面啟動主管支持文化計畫，港務公司正在重新定義「國營企業的人本價值」─在港務公司，努力會被看見，聲音會被聽見，人生也能因工作而更美好。港務公司相信，唯有讓員工安心投入、持續成長、感受被支持，組織才能穩健航向下一個里程碑。