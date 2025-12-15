快訊／台股收盤大跌331.08點　台積電跌30元至1450

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開低走低，加權指數終場大跌331.08點，以27866.94點作收，跌幅1.17％，成交量4367.77億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌78.23點開出，指數開低走低，盤中最高達28119.79點，最低27684.87點，終場收在27866.94點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1450元，跌幅2.03％；鴻海（2317）下跌5.5元至221.5元；聯發科（2454）上漲15元至1420元；廣達（2382）下跌1.5元來到285元；長榮（2603）上漲0.5元至183.5元。

今天漲幅前5名個股為晟鈦（3229）上漲2.4元，漲幅10％；太空梭（2440）上漲1.3元，漲幅10％；華興（6164）上漲1元，漲幅10％；迅杰（6243）上漲3.35元，漲幅9.99％；詮欣（6205）上漲3.7元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為大同（2371）下跌3.5元，跌幅9.97％；隴華（2424）下跌3.4元，跌幅7.69％；日電貿（3090）下跌6.5元，跌幅6.22％；台虹（8039）下跌5.2元，跌幅5.02％；今國光（6209）下跌3.1元，跌幅4.75％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晟鈦（3229） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 太空梭（2440） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 華興（6164） 11.0 ▲1.0 ▲10.0％ 迅杰（6243） 36.9 ▲3.35 ▲9.99％ 詮欣（6205） 40.8 ▲3.7 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大同（2371） 31.6 ▼3.5 ▼9.97％ 隴華（2424） 40.8 ▼3.4 ▼7.69％ 日電貿（3090） 98.0 ▼6.5 ▼6.22％ 台虹（8039） 98.3 ▼5.2 ▼5.02％ 今國光（6209） 62.2 ▼3.1 ▼4.75％

資料來源：證交所