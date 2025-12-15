快訊／台股收盤大跌331.08點　台積電跌30元至1450

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（15日）開低走低，加權指數終場大跌331.08點，以27866.94點作收，跌幅1.17％，成交量4367.77億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌78.23點開出，指數開低走低，盤中最高達28119.79點，最低27684.87點，終場收在27866.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1450元，跌幅2.03％；鴻海（2317）下跌5.5元至221.5元；聯發科（2454）上漲15元至1420元；廣達（2382）下跌1.5元來到285元；長榮（2603）上漲0.5元至183.5元。
今天漲幅前5名個股為晟鈦（3229）上漲2.4元，漲幅10％；太空梭（2440）上漲1.3元，漲幅10％；華興（6164）上漲1元，漲幅10％；迅杰（6243）上漲3.35元，漲幅9.99％；詮欣（6205）上漲3.7元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為大同（2371）下跌3.5元，跌幅9.97％；隴華（2424）下跌3.4元，跌幅7.69％；日電貿（3090）下跌6.5元，跌幅6.22％；台虹（8039）下跌5.2元，跌幅5.02％；今國光（6209）下跌3.1元，跌幅4.75％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晟鈦（3229）
|26.4
|▲2.4
|▲10.0％
|太空梭（2440）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|華興（6164）
|11.0
|▲1.0
|▲10.0％
|迅杰（6243）
|36.9
|▲3.35
|▲9.99％
|詮欣（6205）
|40.8
|▲3.7
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大同（2371）
|31.6
|▼3.5
|▼9.97％
|隴華（2424）
|40.8
|▼3.4
|▼7.69％
|日電貿（3090）
|98.0
|▼6.5
|▼6.22％
|台虹（8039）
|98.3
|▼5.2
|▼5.02％
|今國光（6209）
|62.2
|▼3.1
|▼4.75％
資料來源：證交所
