聯邦快遞估今年在全球創1260億美元經濟效益 　亞太區約57億美元

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞(FedEx Corp.)近日發布年度經濟影響力報告，分析公司在2025財政年度(FY25)憑藉其全球網絡所發揮的連結效益，以及在推動創新與經濟成長方面的關鍵角色，估計本財政年度於全球創造高達1260億美元的直接與間接經濟效益，其中在亞太區貢獻約57億美元。

該報告由商業決策數據與分析領導品牌Dun & Bradstreet協助製作，內容詳盡呈現「FedEx 效應」-即聯邦快遞如何透過加速商品、服務與創意的流通，為全球個人、企業與社區帶來正面影響。

聯邦快遞總裁兼首席執行官芮思博(Raj Subramaniam)表示：「五十多年來，聯邦快遞透過創新的運輸服務，持續塑造全球商貿生態，並讓世界各地的社區更加緊密連結。我們的創新文化，加上團隊堅定不移的服務承諾與勇於突破的理念，使聯邦快遞的全球網路在瞬息萬變的貿易環境與供應鏈調整中，於過去一年持續驅動全球進步。」

報告指出，聯邦快遞在2025財政年度對全球經濟的直接與間接影響力高達1260億美元。其中，僅聯邦快遞的直接影響就比un and Bradstreet Data Cloud 所統計、擁有逾10萬名員工的企業平均值高出1.6倍。此一數據反映出聯邦快遞全球網路的龐大規模，以及公司持續以「One FedEx」策略精進服務、優化營運的成果。

自40多年前在亞太地區展開營運以來，聯邦快遞持續擴大並轉型其網絡，以支援亞太區在全球經濟中日益重要的地位。公司在亞太地區43個國家與地區僱用數以萬計的團隊成員，並將這些市場與全球緊密連結。

在2025財政年度，聯邦快遞在亞太地區的運輸、倉儲與通訊產業帶來0.1%的直接淨經濟貢獻，並為整體區域經濟創造16億美元的間接貢獻，其中5.1億美元來自運輸、倉儲與通訊產業，4.84億美元則來自製造業。綜合直接與間接影響，聯邦快遞對亞太地區經濟的總貢獻約達57億美元。

「亞太地區是全球最具活力、且多元化的市場之一，」FedEx 亞太區行銷與客戶體驗資深副總裁 Salil Chari 表示：「這裡擁有全球60% 的人口，並且在全球經濟中扮演日益關鍵的成長動能。因此，『FedEx 效應』在此地區的影響格外顯著，且未來將持續擴大。我們的客戶涵蓋從小型電商創業者到跨國製造商。

公司也持續在亞太區投入資源，強化網絡與營運能力，同時推出新的數位創新，讓供應鏈變得更智慧、更快速、更永續，使客戶能在瞬息萬變的全球經濟中保持競爭力並持續成長。」

聯邦快遞營運著全球最大的快遞運輸公司，服務範圍涵蓋220多個國家和地區，並在超過 5000個設施中僱用50多萬名員工。公司每天運送約1700萬件包裹，每年處理超過2兆美元的貨物。如此龐大的網絡規模，正是聯邦快遞具有巨大全球影響力的根本來源。

在2025財政年度，聯邦快遞透過多項新航線進一步強化其在亞太地區的網路布局，其中包括新開闢的新加坡往返美國的直航，以支援日益成長的東南亞貿易；以及從廣州亞太轉運中心連結班加羅爾、阿拉伯聯合大公國、列日及巴黎的新航線，以提升亞太區內部及亞歐之間的連通性。公司也增加了兩條中美航線的班次頻率：青島-孟菲斯(經大阪)以及廈門-安克雷奇-孟菲斯(經仁川)。

在東南亞方面，聯邦快遞投資新建多項設施以支撐該區域快速成長的經濟活動。公司於峇里島登巴薩啟用新的門戶設施，透過新加坡提供更快速、可靠的出口連結；並在泰國東部經濟走廊（EEC）的林查班設立新的包裹與貨運中心，以滿足區域日益增加的物流需求。