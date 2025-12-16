ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

連3年獲肯定！國泰世華新加坡分行獲2025年《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎

國泰世華新加坡分行獲2025年《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華新加坡分行連續3年獲亞洲權威雜誌《HR Asia》頒發「2025年亞洲最佳企業雇主獎」肯定，一舉囊括5大獎項殊榮，由新加坡分行行長黃偉坤（左三）、分行協理郭麗玲（左二）代表領獎，展現國泰世華在人力資本策略與職場文化經營的卓越表現。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行致力打造「以人為本」的職場文化，積極關懷員工需求，營造彈性與升遷並重的優良職場環境，屢獲國際肯定。日前亞洲權威人資雜誌《HR Asia》於新加坡舉辦「2025年亞洲最佳企業雇主獎」頒獎典禮，國泰世華新加坡分行從181家企業中脫穎而出，不僅連續3年獲得肯定，更一舉囊括「亞洲最佳企業雇主獎」、「科技賦能獎」、「最佳員工關懷獎」、「職場永續獎」及「亞洲最佳DEI獎」等5大獎項殊榮，其中今年更是首度獲頒「科技賦能獎」，展現國泰世華致力打造創新科技與人才共融的企業典範。

「亞洲最佳企業雇主獎」以員工匿名問卷方式進行，從「組織文化」、「員工敬業」及「多元共融」3大面向進行評鑑，最能反映同仁真實心聲。國泰世華新加坡分行員工組成多元，除台灣派駐海外的同仁外，亦涵蓋不同國籍與文化背景的工作夥伴。新加坡分行積極推動3H策略「Happy、Healthy、Hearty」，透過公平的申訴機制、開放辦公空間及多元交流活動，促進溝通互動，打造包容共融的職場環境。

國泰世華新加坡分行協理郭麗玲表示，國泰世華致力打造多元、彈性、透明、高效的職場文化，以關懷為核心，陪伴員工參與協作，並以穩健步伐推動組織成長。根據《HR Asia》針對員工進行的匿名調查，國泰世華在「企業核心文化（Core）」、「個人成長（Self）」及「團隊凝聚力（Group）」3大指標均遠優於市場平均，連續3年獲此殊榮，這不僅是一項高度肯定，同時也反映國泰世華對新世代工作者的深度理解與積極回應。

因應金融科技趨勢發展，國泰世華新加坡分行致力為員工科技賦能，提供專屬課程與AI應用工具，打造更優質的AI體驗並提高作業效能與效率。在健康關懷方面，從身心、家庭、社會及社區4大面向著手，除了為同仁引進符合人體工學的辦公家具外，更舉辦脊椎保健、飲食與情緒管理等工作坊，協助員工提升健康意識；今年更舉辦家庭日活動，邀請員工與親友共遊新加坡飛禽公園，有助同仁增進與家庭成員之間的互動。同時，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，持續推動「CU Smile」CSR公益日，號召近百位同仁及台資企業代表化身愛心志工，協助弱勢長者宅邸進行清潔、油漆粉刷等修繕作業，展現跨國企業串聯在地資源付諸公益行動。

國泰金控秉持「亞太地區最佳金融機構」的發展願景，串聯大中華與東協市場佈局，提供海內外台商與當地客戶符合其需求之金融服務與產品，並強化與在地社會的情感連結，旗下國泰世華新加坡分行秉持永續企業理念，透過創新學習模式與內部知識共享，讓每位同仁都能在職涯舞台上發揮所長，與企業攜手成長，傳遞「BETTER TOGETHER共創更好」品牌價值。
 

關鍵字： 國泰世華國泰世華銀行HR Asia亞洲最佳企業雇主獎

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

