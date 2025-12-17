ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電有苦衷！　熊本二廠動土2個月傳停工超敏感

熊本廠持續虧損，二廠傳出停工消息。

▲熊本廠持續虧損，二廠傳出停工消息。

圖文／鏡週刊

台積電熊本第二作工廠10月下旬才簽約動工，至今短短兩個月不到，就傳出停工消息，日本媒體報導指出，經產省官員透露，台積電正在考慮重新審視設計，以優化建築結構和布局。本刊調查發現，台積電內部規劃熊本二廠將由原先的六奈米改成二奈米，因為，如果依照原先的六奈米規劃繼續擴產，熊本廠的虧損問題將會加劇，但台積電對相關訊息三緘其口。

台積電10月24日才和熊本官方簽署熊本二廠設廠協議，並且開始動工，依協議將新建一座六奈米新廠。「目前台積電在台灣六奈米產能利用率已不滿7成，熊本一廠的28奈米製程也因車用晶片需求疲弱、大量產能閒置，熊本二廠如果再興建一座六奈米廠，只是會讓JASM虧更慘而已。」半導體業界人士搖著頭說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電成熟製程利用率持續低迷，加上熊本廠失血嚴重，讓魏哲家率領的台積電團隊動了起來。「CC（魏哲家）要求盤點全球產能，計畫『以有餘補不足』全面調整產能配置，第一刀就是揮向十月底才剛動土的熊本二廠。」知情人士說。

據知情人士對本刊透露，今年11月24日，日本熊本知事木村敬來台拜訪招商時，台積電內部就已決定放棄六奈米的興建計畫，將改為生產自駕車以及AI高階應用晶片。上週有日本媒體報導，熊本二廠暫停搬入設備作業，原本六奈米的生產線規劃升級為四奈米。日本經濟產業省官員也對外表示，「台積電正在考慮重新審視設計，以優化建築結構和布局。」

據本刊調查，台積電在內部已作出分析報告給魏哲家裁奪，日本熊本二廠極可能跳過四奈米，直攻二奈米製程。「因為，熊本二廠接下來就不是以日系車用客戶為主，而是轉向提供包括輝達、超微等AI晶片大客戶。」內部人士透露。

一位半導體業人士也對本刊分析，台積電四奈米早在2023年就進入量產，熊本二廠如果選擇四奈米，到2年後（2027年）正式投產時，就會面臨輝達等AI客戶大量轉移到二奈米的窘境。「過去台積電也曾經發生，2020年量產的六奈米，因為後來四、五奈米的更新製程，客戶紛紛轉向，導致六奈米量產第三年就爆發利用率跌破五成的慘況，可見，熊本二廠改四奈米的風險很高。」

只不過，一旦熊本二廠要改二奈米製程，台積電就必須面對投資金額從原本一百多億美元，飆升至250億美元以上，同時間，還得符合新製程外移必須落後台灣一個世代（N-1）的規定。「中間還牽涉到日本政府是否願意提供更多補貼給熊本二廠。」業內人士觀察。

雖然，木村敬來台向台積電爭取熊本三廠時，也對台灣先進製程供應鏈招手，並祭出每家新台幣10億元的補助優惠，表現十足誠意。「只不過，熊本二廠改採二奈米後，日本本身並無AI客戶，等於新廠產能都會以出口為主，屆時日本官方能給台積電多高的補貼，仍有待觀察。」資深半導體業者說。

另一方面，由於日本政府與豐田、索尼、NTT等日本八大企業財團，在北海道共同投資的晶圓廠Rapidus也是採用二奈米，量產時間與台積電熊本二廠相當接近，「屆時恐怕會出現兩強同時爭取客戶訂單，又搶政府補貼的局面，就連日本半導體供應鏈也必須面對，要先服務台積電，還是Rapidus的兩難抉擇。」

此外，台積電目前對熊本二廠進行調整的傳言仍是三緘其口，主要原因就是二奈米的投資計畫實在太敏感，依照經濟部對半導體N-1的規定，也就是台積電對外投資時，關鍵技術和製程要比台灣落後一個世代，以防止技術外流，並保持台灣領先的優勢。


更多鏡週刊報導
台積電產能隱憂2／南京廠未獲美授權恐受衝擊　魏哲家尋解方超燒腦
台積電產能隱憂3／AI狂潮二奈米需求旺　台積電鬧廠房荒祭「騰籠換鳥」解套

關鍵字： 鏡週刊台積電熊本

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鋰電池燒起來怎麼辦？】專業研究員說：就是用水滅！????

推薦閱讀

5檔處置首日兩樣情！元晶亮燈漲停　錸德慘摜跌停

5檔處置首日兩樣情！元晶亮燈漲停　錸德慘摜跌停

上市櫃5檔飆股被盯上打入處置名單，今（17）首日分盤交易改採5分鐘人工撮合的「關緊閉」制度，其中元晶（6443）早盤持續亮燈拉第4根漲停，不過並未鎖住漲幅迅速收斂至3%；錸德（2349）在開盤20分鐘摜至跌停價14.6元，表現兩樣情。

2025-12-17 09:37
台積電漲5元至1440　台股反彈逾200點收復27700

台積電漲5元至1440　台股反彈逾200點收復27700

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以27596.18點開出，指數上漲59.52點，漲幅0.22％。隨後漲幅擴大，漲204.67點至27741.33點。

2025-12-17 09:04
群創AM Micro-LED顯示技術　獲2025竹科創新產品獎

群創AM Micro-LED顯示技術　獲2025竹科創新產品獎

群創光電今日宣布以領先業界的「超高亮度 AM Micro-LED 結合低功耗顯示技術」，榮膺2025年「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」殊榮肯定，此卓越技術產品於今年亦獲得「2025顯示器元件產品技術獎」大獎項肯定。群創表示，此項獲獎產品，不僅彰顯群創於Micro-LED顯示技術領域的領先實力，更展現其深厚的研發能量與佈局。透過此尖端技術，將為Micro-LCD前瞻技術在車用應用、航海及戶外顯示器及高端消費市場的發展，挹注強勁動能，進一步引領產業升級與應用拓展。

2025-12-16 23:36
跨足高值化醫材　南亞投資艾瑞生醫布局全球再生醫療通路

跨足高值化醫材　南亞投資艾瑞生醫布局全球再生醫療通路

南亞董事會通過授權董事長於會計師評價合理區間內，以總金額不超過2.1億範圍內，評估投資艾瑞生醫相關事宜，南亞指出，歷經多次產業轉型，已建立多角化產品布局與多元材料垂直整合產線，並累積深厚的加工技術；在快速變動的產業環境下，將由原本基礎材料或零組件供應商的定位，轉型生產包含醫材在內的高值化產品並建立自有品牌。

2025-12-16 22:32
KPMG攜手越南台商會　探討亞資中心跨境布局

KPMG攜手越南台商會　探討亞資中心跨境布局

受全球政經局勢重組、供應鏈加速調整及貿易摩擦等因素影響，企業在國際布局與投資策略上面臨前所未有的挑戰。為進一步協助台商因應變局、穩健布局跨境資產，越南台灣商會聯合總會特別攜手KPMG安侯建業今(16)日在越南胡志明市盛大舉辦「跨越邊界：亞洲資產管理中心啟動下的資產新航線」研討會。

2025-12-16 21:28
基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

日本沖繩縣石垣(島)市規劃以「八重山丸」客輪開闢的基隆至石垣海上客貨運定期航線，其在台總代理華岡集團今(16)日在網站公布7個艙等票價，開放式臥鋪定價2800元(單人/單程)，華岡總經理洪郁航表示，明年2月底前市場淡季，優惠價降為2000元，其他艙等也會陸續訂出淡季優惠價。

2025-12-16 20:52
快訊／上市櫃新增5檔處置到年底　飆股金居、元晶都上榜

快訊／上市櫃新增5檔處置到年底　飆股金居、元晶都上榜

又有5檔上市櫃公司量價異常被勒令處置，包括PCB飆股金居（8358）、SpaceX太空概念股元晶（6443）都上榜，全部改採分盤交易，人工撮合5分鐘1盤，一路關到12月31日為止。

2025-12-16 18:25
00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

台灣指數公司公布元大臺灣高息低波(00713)、永豐智能車供應鏈(00901)、富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)、群益半導體收益(00927)、保德信市值動能50(009803)等六檔ETF追蹤指數成分股調整，牽動逾6千億資產規模成分股調整。

2025-12-16 18:23
AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

AI浪潮席捲全球，算力需求飆升，不少企業開始將AI算力櫃塞進住宅區、商辦大樓內，但這股趨勢卻讓台電緊張了！台電董事長曾文生今（16）日在「AI資料中心（AIDC）研討會」上直言，AI算力櫃雖小，但用電密度媲美半導體工廠，未來恐怕讓現有電網「撐不住」。

2025-12-16 18:02
英特爾發布IT資料中心策略白皮書　揭示15年轉型節省逾114億美元成本

英特爾發布IT資料中心策略白皮書　揭示15年轉型節省逾114億美元成本

英特爾近日發布《Intel IT 資料中心策略白皮書（2025）》，說明其資料中心長期轉型成果與未來發展方向。英特爾指出，IT 團隊以如同工廠運作的管理模式推動資料中心服務，透過嚴謹的變革管理與突破性技術導入，在支援公司業務成長的同時，也持續提升效率並降低成本。

2025-12-16 17:55

讀者迴響

熱門新聞

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

快訊／上市櫃新增5檔處置到年底　飆股金居、元晶都上榜

桃園開出頭獎　彩券行老闆：是土地公加持

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

台積電提告羅唯仁　林本堅：英特爾反陷危機

台積電有苦衷！　熊本二廠動土2個月傳停工超敏感

快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出　刪群聯增台新新光金

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

群創AM Micro-LED顯示技術　獲2025竹科創新產品獎

00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

快訊／勞工紓困貸款申請首日　湧2.87萬件進線借逾28億

跨足高值化醫材　南亞投資艾瑞生醫布局全球再生醫療通路

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

KPMG攜手越南台商會　探討亞資中心跨境布局

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

韓駿逸元月將任以星台灣公司總經理　劉得湶任愛派克斯物流高級顧問

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366