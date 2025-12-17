台積電有苦衷！　熊本二廠動土2個月傳停工超敏感

▲熊本廠持續虧損，二廠傳出停工消息。



圖文／鏡週刊

台積電熊本第二作工廠10月下旬才簽約動工，至今短短兩個月不到，就傳出停工消息，日本媒體報導指出，經產省官員透露，台積電正在考慮重新審視設計，以優化建築結構和布局。本刊調查發現，台積電內部規劃熊本二廠將由原先的六奈米改成二奈米，因為，如果依照原先的六奈米規劃繼續擴產，熊本廠的虧損問題將會加劇，但台積電對相關訊息三緘其口。

台積電10月24日才和熊本官方簽署熊本二廠設廠協議，並且開始動工，依協議將新建一座六奈米新廠。「目前台積電在台灣六奈米產能利用率已不滿7成，熊本一廠的28奈米製程也因車用晶片需求疲弱、大量產能閒置，熊本二廠如果再興建一座六奈米廠，只是會讓JASM虧更慘而已。」半導體業界人士搖著頭說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電成熟製程利用率持續低迷，加上熊本廠失血嚴重，讓魏哲家率領的台積電團隊動了起來。「CC（魏哲家）要求盤點全球產能，計畫『以有餘補不足』全面調整產能配置，第一刀就是揮向十月底才剛動土的熊本二廠。」知情人士說。

據知情人士對本刊透露，今年11月24日，日本熊本知事木村敬來台拜訪招商時，台積電內部就已決定放棄六奈米的興建計畫，將改為生產自駕車以及AI高階應用晶片。上週有日本媒體報導，熊本二廠暫停搬入設備作業，原本六奈米的生產線規劃升級為四奈米。日本經濟產業省官員也對外表示，「台積電正在考慮重新審視設計，以優化建築結構和布局。」

據本刊調查，台積電在內部已作出分析報告給魏哲家裁奪，日本熊本二廠極可能跳過四奈米，直攻二奈米製程。「因為，熊本二廠接下來就不是以日系車用客戶為主，而是轉向提供包括輝達、超微等AI晶片大客戶。」內部人士透露。

一位半導體業人士也對本刊分析，台積電四奈米早在2023年就進入量產，熊本二廠如果選擇四奈米，到2年後（2027年）正式投產時，就會面臨輝達等AI客戶大量轉移到二奈米的窘境。「過去台積電也曾經發生，2020年量產的六奈米，因為後來四、五奈米的更新製程，客戶紛紛轉向，導致六奈米量產第三年就爆發利用率跌破五成的慘況，可見，熊本二廠改四奈米的風險很高。」

只不過，一旦熊本二廠要改二奈米製程，台積電就必須面對投資金額從原本一百多億美元，飆升至250億美元以上，同時間，還得符合新製程外移必須落後台灣一個世代（N-1）的規定。「中間還牽涉到日本政府是否願意提供更多補貼給熊本二廠。」業內人士觀察。

雖然，木村敬來台向台積電爭取熊本三廠時，也對台灣先進製程供應鏈招手，並祭出每家新台幣10億元的補助優惠，表現十足誠意。「只不過，熊本二廠改採二奈米後，日本本身並無AI客戶，等於新廠產能都會以出口為主，屆時日本官方能給台積電多高的補貼，仍有待觀察。」資深半導體業者說。

另一方面，由於日本政府與豐田、索尼、NTT等日本八大企業財團，在北海道共同投資的晶圓廠Rapidus也是採用二奈米，量產時間與台積電熊本二廠相當接近，「屆時恐怕會出現兩強同時爭取客戶訂單，又搶政府補貼的局面，就連日本半導體供應鏈也必須面對，要先服務台積電，還是Rapidus的兩難抉擇。」

此外，台積電目前對熊本二廠進行調整的傳言仍是三緘其口，主要原因就是二奈米的投資計畫實在太敏感，依照經濟部對半導體N-1的規定，也就是台積電對外投資時，關鍵技術和製程要比台灣落後一個世代，以防止技術外流，並保持台灣領先的優勢。



更多鏡週刊報導

台積電產能隱憂2／南京廠未獲美授權恐受衝擊 魏哲家尋解方超燒腦

台積電產能隱憂3／AI狂潮二奈米需求旺 台積電鬧廠房荒祭「騰籠換鳥」解套