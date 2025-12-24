比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

▲鉑金單日漲171美元，超車黃金。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際貴金屬市場再掀狂潮，這回主角不是黃金，而是長期被忽視的鉑金。引述據國際貴金屬經銷機構《KITCO》資料，鉑金期貨近日出現驚人漲勢，單日大漲171美元、漲幅近8%，價格一度衝上每盎司2,323美元，改寫歷史新高，市場驚呼「沉睡巨人正式甦醒」。

《KITCO》指出，鉑金期貨已連續9個交易日上漲，累計漲幅高達38.82%，成為2025年以來表現最亮眼的貴金屬。相較之下，今年以來備受市場追捧的黃金與白銀，漲勢明顯相形失色。

不過，從現貨市場來看，鉑金同樣維持強勢。根據《路透社》報導，現貨鉑金價格上漲3%，至每盎司2,183.90美元，創下17年多來新高，走勢與黃金、白銀近期的強勁表現一致。

《路透社》同時指出，與鉑金同屬白金族金屬的鈀金價格也同步走揚，現貨鈀金上漲2.8%，報每盎司1,811.20美元，創下3年新高，顯示資金正全面回流貴金屬市場。

供需拉動上漲比避險更飆

分析認為，鉑金此波漲勢與黃金、白銀的避險行情不同，關鍵在於其高度集中的供應結構。全球鉑金產量絕大多數來自南非礦區，供應面先天脆弱，只要出現停產或運輸干擾，就容易放大價格波動。

需求端方面，觀察報告指出，中國近期啟動鉑金期貨交易，吸引大量資金進場，交易量快速成長，已對國際定價產生實質影響；同時，鉑金在化工產業中的催化劑需求穩定擴張，為價格提供長期支撐。

在最大終端應用的汽車產業上，新一代觸媒轉換器設計反而提高鉑金用量。市場原先預期車廠會降低鉑金使用比例，但實務上為提升耐久度與效能，需採用更高比例的鉑金，使車廠在嘗試以鈀、銠替代未果後，再度回歸鉑金配方。

此外，隨著氫能、能源儲存、碳捕捉等綠色科技加速發展，鉑金在關鍵製程中的角色日益重要，多國政府也將其列為戰略性材料，進一步推升長期需求。

市場人士認為，在供應高度集中、工業與投資需求同步擴張，加上金銀價格持續創高的帶動下，鉑金這波強勢行情，恐不只是短線噴出，而是一場結構性重估的開始。