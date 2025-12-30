存股族請留意！00929 AI含金量大增　左擁台積、右抱發哥完整佈局供應鏈

▲台股。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／綜合報導

擁有廣大股民的月配息ETF霸主復華台灣科技優息（00929）近期進行換股，新增16檔、刪除6檔股票，成分股擴增至50檔，其中，最大亮點莫過於台積電正式納入成分股，成為少數納入護國神山的高股息ETF。此次調整除了解決權重過度集中問題，更顯著強化了AI供應鏈的完整度，展現出「旺季領息、淡季衝成長」的強烈企圖心。

有「台股月配始祖」之稱的00929，目前規模超過1,320億元，受益人數逾56萬人，穩坐台灣最受歡迎的月配息ETF寶座。隨著近期進行例行持股調整，市場目光高度聚焦此次換股動向。根據臺灣指數公司最新公告，00929追蹤的「特選台灣科技優息指數」本次調整幅度頗大，成分股呈現「16進6出」的汰換格局，展現大刀闊斧的改版決心。

新增名單星光熠熠，最大亮點莫過於台積電與聯發科首度入列，另包含大立光、環球晶、聖暉、普瑞-KY、牧德、家登、廣明、可寧衛、長科、致伸、億光、富邦媒、是方與崑鼎等具代表性的中大型個股，涵蓋AI、半導體、生技、綠能等熱門產業鏈，這些公司多具備高殖利率、高毛利或特定技術壟斷地位；至於遭剃除的6檔個股則為創見、碩天、天鈺、佳必琪、僑威與飛捷。

00929追蹤的「特選台灣科技優息指數」於11月21日進行規則改版，指數優化涵蓋四大面向。首先，成分股由40檔擴增至50檔，分散大型ETF前十大持股權重過高的風險；二是新增生技醫療、數位雲端及綠能環保等三大科技次產業，更有利投資人掌握當下的科技趨勢；三是審核頻率由每年一次增加為兩次，分別於6月及12月進行定審，加速汰除市值掉出前200名且基本面轉弱的個股；四是6月定審將排除生效日前已除息的年配型股票，優化股票息收。

專家認為，此次00929調整核心在於提升ETF的分散性並強化成分股競爭力。透過納入台積電等權值股，00929在AI供應鏈的佈局將更為完整，這在高股息 ETF中相當罕見。此舉也意味著該檔ETF不再單純追求高殖利率，而是轉向「息利雙收」的進化模式，力求在除權息旺季能穩健領息，在淡季時則能跟隨大型龍頭股追求資本利得成長，反映00929在兼顧息收與成長性上的持續優化，後續有望提升ETF整體競爭力。