何壽川新書談永續　百年智慧下一步：迎接綠金時代

▲永豐餘百年智慧集結：何壽川《循環在有無之間》新書發表。（圖／永豐餘提供）

記者潘姿吟／綜合報導

永豐餘集團掌門人，也是永豐餘學院院長何壽川，發表新書《循環在有無之間》。他希望藉由這本書，將永豐餘一路走來的軌跡，留下「永續傳承」的記憶與「家訓」。發表會上何壽川表示，這本書總結了永豐餘一路走來的轉型與堅持，展現企業對永續發展的重視。

大塊文化出版董事長郝明義在現場分享，他與何壽川認識超過30年，即使長期關注永豐餘多元發展，直到2024年參觀百年慶展覽時，才真正被「五個循環」圖所震撼。這五大循環涵蓋造紙、能源、水、農業和碳循環，象徵企業從傳統產業邁向氣候科技的關鍵轉型。郝明義強調，永豐餘能同時深耕草根、領先高科技並成功多角化經營，實屬台灣罕見。他認為，書中描述的三個核心故事，包括年輕人堅持理工夢、傳統企業實踐零廢棄、以及台灣造紙業轉型全球電子紙領導者，值得不同角度細細品讀。

肝病防治學術基金會董事長許金川也到場致詞。他回憶1992年曾協助何壽川度過重病，兩人因此結為深交。許金川表示，何壽川面對困難時總能冷靜思考、逐步解決，這份沉著與堅持來自長年修養與責任感。他說：「《循環在有無之間》傳達的正是這種面對世界的態度：即使面對失去，也不放棄志氣；在現實限制下，仍用創新行動扭轉局勢。」許金川也提到，這種精神不僅適用於企業，同樣適用於人生。

中興大學循環經濟研究學院院長王升陽則以「循環」一詞形容何壽川一生。他指出，何壽川對造紙業的纖維來源有深入理解，將自然科學知識轉化為企業策略，發展出以醣類資源為核心的「醣經濟」。王升陽強調，何壽川早在多數企業只關注成本時，就已將循環經濟視為長期且需科學基礎的工程，並積極推動學界與產業的跨領域合作。

此外，台灣碳捕存再利用協會理事長馬小康高度肯定這本新書，認為其內容驗證了何壽川的經營理念，並肯定永豐餘在轉型、永續與治理上的成就。濕地科學家學會亞洲主席方偉達也認為，《循環在有無之間》不僅是企業發展史，更記錄了工業與自然共生的實踐。他推薦這本書給所有關心環境永續與產業創新的人士。

▲大塊文化出版董事長郝明義與何壽川認識超過30年，直到2024年參觀百年慶展覽時，才真正被「五個循環」圖所震撼。（圖／永豐餘提供）