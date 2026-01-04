川普接管委內瑞拉！黃金「亂世更漲」情緒擴散　2026上看5400美元

▲美國宣布接管委內瑞拉，黃金維持高檔震盪格局。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉採取軍事行動並宣布接管政務，地緣政治風險急速升溫，避險資金再度湧入黃金市場。外電分析指出，在「亂世避險」情緒擴散下，金價不僅維持高檔強勢，分析師更大膽預測，黃金於2026年有望上看每盎司5400美元。

根據《金融時報》（Financial Times）報導，美國對委內瑞拉的軍事行動加劇全球不確定性，促使投資人提高避險資產配置。黃金作為傳統避險工具，2025年累計大漲近65%，至《ETtoday》截稿前，黃金每盎司報價約落在4333美元附近。

亂世避險情緒升溫 金價續守高檔

《金融時報》指出，這波金價強勢並非短線激情。分析師普遍認為，地緣政治風險升高、新興市場央行持續買進黃金，以及投資人分散美元資產配置，是支撐金價的重要動能。調查11名分析師後發現，市場平均預測金價2026年底將達每盎司4610美元，並於2026年續創歷史新高。

分析師喊5400美元 仍有高檔整理風險

其中，看多程度最高的是貴金屬精煉商 MKS Pamp 分析師席爾斯（Nicky Shiels）。她直言，市場正處於「貨幣貶值循環的早期階段」，並認為同業過去幾年對金價的預測「一再低估」黃金的長線潛力，2026年金價可能攀升至每盎司5400美元。

不過，《金融時報》也提醒，並非所有分析師都持續看多。部分機構指出，金價已位處高檔，後續須留意珠寶需求是否進一步下滑、央行買盤是否放緩，以及聯準會（Fed）未來貨幣政策方向，這些因素都可能使金價在高位進入整理。

整體而言，在川普政府強勢介入委內瑞拉局勢、全球政經風險升溫的背景下，黃金短線避險吸引力仍難以撼動，中長期走勢則將持續在地緣政治與金融環境變化中尋求突破。