黃仁勳只排第4名！3大咖2025逢高出脫　貝佐斯套現1791億元居冠

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

2025年AI熱潮引爆科技股全面飆漲，也讓一票科技大老趁勢大舉賣股，將帳面財富變現。其中亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）套現金額高達57億美元（約新台幣1791億元），遠超輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）的10億美元（約新台幣314億元），成為「比黃仁勳還會賣」的代表。

根據《彭博社》統計，2025年科技界高層合計賣股超過160億美元（約新台幣5027億元）；而《TechCrunch》報導則指出，貝佐斯在6月與7月間賣出2500萬股亞馬遜股票，市值約57億美元，正值他與蘿倫·桑切斯（Lauren Sanchez）於義大利威尼斯舉行婚禮，可說是愛情、財富雙喜臨門，他同時也是全年套現最多的科技業者。

緊隨其後的是甲骨文（Oracle）前執行長莎芙拉·卡茲（Safra Catz），賣股金額達25億美元（約新台幣785億元），戴爾創辦人麥克·戴爾（Michael Dell）則出脫市值約22億美元（約新台幣691億元）的股份。相比之下，即便輝達市值突破5兆美元、寫下歷史紀錄，黃仁勳全年也「僅」賣出約10億美元的持股。

此外，Arista Networks執行長傑舒莉·烏拉爾（Jayshree Ullal）在高階網路設備需求激增下，也變現將近10億美元（約新台幣314億元），個人淨資產突破60億美元（約新台幣1,885億元）。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）透過基金會賣股9.45億美元（約新台幣297億元），Palo Alto Networks的阿羅拉（Nikesh Arora）與Robinhood聯合創辦人白炬·巴特（Baiju Bhatt）則各自套現超過7億美元（約新台幣220億元）。

值得注意的是，這些賣股行動多數透過事前申報的10b5-1交易計畫執行，並非臨時決定。市場分析指出，這波現金化風潮的背後，是AI技術持續推升投資人對科技股的樂觀預期。