ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高通宣布擴大與Google合作　共推汽車創新與AI驅動新體驗

▲▼高通宣布擴大與Google合作。（圖／高通提供）

▲高通宣布擴大與Google合作。（圖／高通提供）

記者高兆麟／拉斯維加斯報導

高通與Google今日宣布擴大雙方合作，延續其在汽車產業持續超過十年的成功合作基礎。高通表示，這項深化的策略聯盟，為未來數年汽車產業的轉型奠定領先的技術基礎，釋放創新動能、加速產品上市時程，並在快速演進的代理式AI時代開啟全新可能。
 
此次合作打造端對端的汽車技術解決方案，將高通領先的Snapdragon數位底盤解決方案與Google的汽車軟體無縫整合，賦能車廠打造新一代汽車，透過代理式AI更精準地預測、回應並適應駕駛需求。兩家公司共同致力於為全球數百萬輛汽車提供安全、可擴展的AI驅動體驗。
 
高通與Google長達十年的合作，始於對搭載Snapdragon的嵌入式Android車載資訊娛樂系統的開創性布局，為Android Automotive OS（AAOS）的廣泛採用奠定基礎，並促成業界首批內建Google的車款誕生。高通技術公司也持續攜手Google Cloud，透過Gemini Enterprise for Automotive，簡化先進新一代AI代理的部署，該方案為Automotive AI Agent（AAA）的演進成果。
  
基於在2025年德國慕尼黑國際車展（IAA 2025）中發表Gemini Enterprise for Automotive的合作，高通技術公司與Google Cloud於CES 2026展示由AI驅動的解決方案，透過採用結合裝置上與雲端模型的彈性架構，實現汽車至雲端的連接。此作法可實現即時個人化駕駛體驗，加速如先進語音驅動與主動式助理等全新功能的推出，同時簡化法規遵循流程並降低成本。對駕駛而言，這有助於實現更智慧、更安全且更具適應性的汽車，透過動態個人化、多模態介面，以及常時啟動的AI驅動功能，進一步提升便利性與行車安全。

高通與Google也正共同建立統一的參考平台，旨在協助汽車製造商加速開發週期、強化品質保證並精簡生產流程。透過使Snapdragon座艙平台與Google AAOS的發展藍圖保持一致，並自Android 17起展開合作，雙方正為新一代軟體定義汽車與車載資訊娛樂系統（IVI）奠定基礎。這種方式使車廠能夠加速原型驗證、創新與具可擴展性的開發，進而向消費者提供更高品質且先進的汽車體驗。
 
Google與高通正攜手推動AAOS在軟體定義汽車中的規模化（AAOS SDV），此架構結合了裝置上軟體與互補的雲端開發環境，以提升整體開發速度。作為首要的規模化合作夥伴，高通技術公司在Snapdragon 數位底盤平台上提供預先整合並最佳化的 AAOS SDV 軟體，以加速車廠產品的上市時間。AAOS SDV 針對 Snapdragon 數位底盤進行最佳化，可支援多個汽車領域，涵蓋具備安全與法規顯示元素的數位儀表板、精細的OTA更新、透過在 Google Cloud 上的 Snapdragon虛擬系統單晶片（vSoC）進行雲端原生開發、打造頂級消費者體驗，以及由遙測資料與 AI 驅動的汽車與車隊洞察。
 
運行於 Snapdragon 數位底盤上的AAOS SDV，使汽車OEM廠商能在跨不同車款層級與世代之間部署統一的軟體堆疊，快速提供差異化功能，並在汽車的整個生命週期中實現新服務的商業化變現，進一步協助提升消費者體驗並強化品牌忠誠度。
 
高通正在Google Cloud上推出Snapdragon虛擬系統單晶片（vSoC）虛擬平台，讓車廠能夠在完全不需實體汽車硬體的情況下，於雲端進行設計、測試與驗證。透過運用Google Cloud基於Arm架構的Axion裸機執行個體（C4A metal），Snapdragon vSoC可提供高傳真驗證，並與車載SoC維持更高一致性。藉由Snapdragon vSoC，開發人員僅需透過筆電上的瀏覽器即可開始開發，實現全球協作，並快速且有效率地規模化汽車軟體開發，進一步加速產品上市時程。Snapdragon vSoC與Horizon Software Factory相輔相成，在Google Cloud上打造高效率、可擴展的汽車軟體開發環境。
 
高通也宣布推出Project Treble計畫，旨在為採用Snapdragon座艙平台的車廠簡化Android生命週期管理。Project Treble 的設計目標在於確保可預測且安全的升級、減少碎片化，並強化跨世代平台的安全性，此計畫將涵蓋四代Snapdragon座艙平台，以及超過14款獨立的系統單晶片。透過此合作，車廠可大幅簡化Android更新流程、精簡整合工作、降低工程成本、以及加速產品上市時程，並由一項完善的10年關鍵軟體更新計畫提供長期支援。對駕駛而言，這將有助於實現更聰明、更安全且更高連接能力的汽車，並在整個產品生命週期中維持一致且持續更新的功能體驗。
 
Google工程副總裁Patrick Brady表示：「我們與高通技術公司長達十年的合作歷程，始終不斷突破汽車創新的界限，我們也很高興能進一步深化這項策略夥伴關係。隨著汽車產業快速邁向由AI驅動、以軟體定義為核心的未來，我們持續的合作比以往任何時候都更為關鍵。此次合作讓我們得以將領先的軟體與AI能力，與高通技術公司的基礎硬體相整合，打造一個統一且可擴展的平台，加速全球車廠的開發進程，並最終為每一位駕駛帶來更安全、更智慧且更個人化的體驗。」
 
高通執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理Nakul Duggal表示：「十多年來，高通技術公司與Google始終站在轉型汽車體驗的最前沿，而今天也為這段旅程揭開了全新篇章。此次擴大合作對高通技術公司意義重大，因為我們將業界領先的Snapdragon數位底盤平台與Google無與倫比的軟體與AI專業技術相結合。我們正攜手打造關鍵的基礎技術平台，支持車廠以前所未有的速度進行創新，加速向軟體定義汽車轉型，並釋放代理式AI的全部潛力，最終讓車廠能夠為全球消費者帶來更安全、更智慧且真正個人化的移動體驗。」
 

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 高通

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

推薦閱讀

00981A竟主動買被動0050、0052　專家喊「率先突破盲腸」曝妙招

00981A竟主動買被動0050、0052　專家喊「率先突破盲腸」曝妙招

去年主動式ETF元年，而主動統一台股增長（00981A）績效一馬當先，成為市場焦點，被眼尖網友發現，分別持有10871張 0050（元大台灣 50被動ETF）、右手買9274張0052（富邦科技被動ETF），並稱這是「台股第一支套娃型ETF」，專家認為，這是基金公司統一投信經理人在法規限制下，找到「擴充台積電」突破盲腸妙招。

2026-01-06 11:55
台股又升天！散戶借錢殺進場　融資餘額攀17年新高

台股又升天！散戶借錢殺進場　融資餘額攀17年新高

台股2026年開紅盤連3個交易日創高，指數看回不回，代表散戶的「融資餘額」在昨（5日）攀上3500億元，創下2008年6月12日以來、近17年新高水位，市場解讀散戶正以螞蟻雄兵力量進軍台股，成為台股指數頻創高，看回不回重要支撐力道。

2026-01-06 12:57
面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成　刷4年半新高價位

面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成　刷4年半新高價位

台股突破3萬點，資金轉往低價、落後補漲面板，群創（3481）今（6）日不畏被列入注意股票，股價一路猛攻，來到21.85元漲停價，創下2021年7月以來新高價位，開盤半個小時成交量逼近75萬張，居上市成交量第一個股，而友達（2409）連六紅，今日則是鎖住15.2元漲停價位。

2026-01-06 10:11
史上最貴！央行馬年套幣「漲3成」衝2450元　首見101煙火

史上最貴！央行馬年套幣「漲3成」衝2450元　首見101煙火

收藏迷快看！中央銀行今（6）日正式亮相第三輪生肖系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」。不過，今年想入手口袋得深一點，每套售價來到 2450 元，不僅比去年大漲 650 元，更刷新歷年最高紀錄。央行坦言，因國際銀價狂飆，為避免套利空間，不得不反映成本。

2026-01-06 10:57
CES直擊／黃仁勳秀Rubin家族6大晶片　曝採台積電COUPE新技術

CES直擊／黃仁勳秀Rubin家族6大晶片　曝採台積電COUPE新技術

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日在一年一度CES展前進行主題演講，大秀全新Rubin平台，更透露已經全面投產，其中還採用了晶圓代工龍頭台積電（2330）最新的CoPoS技術，黃仁勳更表示，新的搭載Rubin的超級電腦平台採用全水冷設計，而且「沒有線路」，因此過去需要耗時兩個小時組裝的系統，現在只要五分鐘就可以完成組裝。

2026-01-06 08:37
CES直擊／黃仁勳自駕AI模型Alpamayo　賓士CLA搶先搭載

CES直擊／黃仁勳自駕AI模型Alpamayo　賓士CLA搶先搭載

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日於美國拉斯維加斯一年一度的CES展前進行主題演講，黃仁勳此次在演講中也發布全新自動駕駛車輛開源 AI 模型Alpamayo，並宣佈已經和賓士進行合作，首款搭載的車輛將會是2025年CLA車系，且北美市場最快Q1就會上線。

2026-01-06 08:10
台股攻破3萬點！百檔ETF元月除息　投信教戰3撇步息利雙收

台股攻破3萬點！百檔ETF元月除息　投信教戰3撇步息利雙收

喜迎2026年，台股正式突破3萬點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。

2026-01-06 11:15
聯發科每股配29元　填逾3成後翻黑陷貼息窘境

聯發科每股配29元　填逾3成後翻黑陷貼息窘境

擁有27.53萬股民的IC設計權值股聯發科（2454）今（6）日除息，每股配發29元，除息參考價1495元，早盤最高來到1505元，填息率34%，不過受到電子股漲多熄火影響，聯發科盤中一度翻黑陷入貼息。

2026-01-06 09:47
8 個 AI 導入趨勢　決定企業未來 5 年競爭力

8 個 AI 導入趨勢　決定企業未來 5 年競爭力

當全球 78% 企業開始導入 AI，卻有 80% 看不到成果，台灣企業如何在這場寧靜革命中突圍？過去兩年，我以企業 AI Agent 顧問的身份，在第一線見證了上百家台灣公司的 AI 轉型歷程，如果要我用一個詞來形容即將到來的 2026 年，那會是「 AI 價值實現年」......

2026-01-06 21:46
快訊／美國線運價上漲不到一周多已跌回原點　估本月下旬回升

快訊／美國線運價上漲不到一周多已跌回原點　估本月下旬回升

貨櫃船公司訂的元月1日運價調漲方案，在中國大陸與東南亞國家都結束元旦假期後，今(6)日市場運價實際運價走向呈現，超大型攬貨公司指出，運價多已跌回原點甚或更低，某大海運聯盟成員美西每大箱(40呎櫃)運價在1850-1900之間，另一聯盟在2200-2300美元之間，美東線則在2800美元上下，估計下一波調升要等本月下旬或月底了。

2026-01-06 19:50

讀者迴響

熱門新聞

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成　刷4年半新高價位

財經作家「靠1檔ETF」領到76.5萬股息　

特化股長興獲台積電訂單　股價拉出第2根漲停

00981A竟主動買被動0050、0052　專家喊「率先突破盲腸」曝妙招

台股又升天！散戶借錢殺進場　融資餘額攀17年新高

記憶體火到2026！　外資點名4檔「1台股在列」

台股「拉積盤」破3萬點　證交所要救非AI股

記憶體兩樣情！2檔亮燈、南亞科刷天價　1家獲利年增1000%卻翻黑

2026超級股東會日期出爐　交易所證實有13天已額滿

00929重返榮耀！配息升至0.1元穩坐「月配一哥」

快訊／美國線運價上漲不到一周多已跌回原點　估本月下旬回升

一張股票「暴力配9000」股民嗨爆！不敗教主卻喊：要注意

搶435億四接標案　皇昌、工信引爆戰火

華南永昌證爆業務員拿股票錢不下單！金管會罰公司90萬　勒令解職

陽明去年EPS約5元、年終獎金加紅利約10個月　6年共領約115個月

台股破3萬！財經專家笑不出來「5檔貢獻725點」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366