高通宣布擴大與Google合作　共推汽車創新與AI驅動新體驗

記者高兆麟／拉斯維加斯報導

高通與Google今日宣布擴大雙方合作，延續其在汽車產業持續超過十年的成功合作基礎。高通表示，這項深化的策略聯盟，為未來數年汽車產業的轉型奠定領先的技術基礎，釋放創新動能、加速產品上市時程，並在快速演進的代理式AI時代開啟全新可能。



此次合作打造端對端的汽車技術解決方案，將高通領先的Snapdragon數位底盤解決方案與Google的汽車軟體無縫整合，賦能車廠打造新一代汽車，透過代理式AI更精準地預測、回應並適應駕駛需求。兩家公司共同致力於為全球數百萬輛汽車提供安全、可擴展的AI驅動體驗。



高通與Google長達十年的合作，始於對搭載Snapdragon的嵌入式Android車載資訊娛樂系統的開創性布局，為Android Automotive OS（AAOS）的廣泛採用奠定基礎，並促成業界首批內建Google的車款誕生。高通技術公司也持續攜手Google Cloud，透過Gemini Enterprise for Automotive，簡化先進新一代AI代理的部署，該方案為Automotive AI Agent（AAA）的演進成果。



基於在2025年德國慕尼黑國際車展（IAA 2025）中發表Gemini Enterprise for Automotive的合作，高通技術公司與Google Cloud於CES 2026展示由AI驅動的解決方案，透過採用結合裝置上與雲端模型的彈性架構，實現汽車至雲端的連接。此作法可實現即時個人化駕駛體驗，加速如先進語音驅動與主動式助理等全新功能的推出，同時簡化法規遵循流程並降低成本。對駕駛而言，這有助於實現更智慧、更安全且更具適應性的汽車，透過動態個人化、多模態介面，以及常時啟動的AI驅動功能，進一步提升便利性與行車安全。

高通與Google也正共同建立統一的參考平台，旨在協助汽車製造商加速開發週期、強化品質保證並精簡生產流程。透過使Snapdragon座艙平台與Google AAOS的發展藍圖保持一致，並自Android 17起展開合作，雙方正為新一代軟體定義汽車與車載資訊娛樂系統（IVI）奠定基礎。這種方式使車廠能夠加速原型驗證、創新與具可擴展性的開發，進而向消費者提供更高品質且先進的汽車體驗。



Google與高通正攜手推動AAOS在軟體定義汽車中的規模化（AAOS SDV），此架構結合了裝置上軟體與互補的雲端開發環境，以提升整體開發速度。作為首要的規模化合作夥伴，高通技術公司在Snapdragon 數位底盤平台上提供預先整合並最佳化的 AAOS SDV 軟體，以加速車廠產品的上市時間。AAOS SDV 針對 Snapdragon 數位底盤進行最佳化，可支援多個汽車領域，涵蓋具備安全與法規顯示元素的數位儀表板、精細的OTA更新、透過在 Google Cloud 上的 Snapdragon虛擬系統單晶片（vSoC）進行雲端原生開發、打造頂級消費者體驗，以及由遙測資料與 AI 驅動的汽車與車隊洞察。



運行於 Snapdragon 數位底盤上的AAOS SDV，使汽車OEM廠商能在跨不同車款層級與世代之間部署統一的軟體堆疊，快速提供差異化功能，並在汽車的整個生命週期中實現新服務的商業化變現，進一步協助提升消費者體驗並強化品牌忠誠度。



高通正在Google Cloud上推出Snapdragon虛擬系統單晶片（vSoC）虛擬平台，讓車廠能夠在完全不需實體汽車硬體的情況下，於雲端進行設計、測試與驗證。透過運用Google Cloud基於Arm架構的Axion裸機執行個體（C4A metal），Snapdragon vSoC可提供高傳真驗證，並與車載SoC維持更高一致性。藉由Snapdragon vSoC，開發人員僅需透過筆電上的瀏覽器即可開始開發，實現全球協作，並快速且有效率地規模化汽車軟體開發，進一步加速產品上市時程。Snapdragon vSoC與Horizon Software Factory相輔相成，在Google Cloud上打造高效率、可擴展的汽車軟體開發環境。



高通也宣布推出Project Treble計畫，旨在為採用Snapdragon座艙平台的車廠簡化Android生命週期管理。Project Treble 的設計目標在於確保可預測且安全的升級、減少碎片化，並強化跨世代平台的安全性，此計畫將涵蓋四代Snapdragon座艙平台，以及超過14款獨立的系統單晶片。透過此合作，車廠可大幅簡化Android更新流程、精簡整合工作、降低工程成本、以及加速產品上市時程，並由一項完善的10年關鍵軟體更新計畫提供長期支援。對駕駛而言，這將有助於實現更聰明、更安全且更高連接能力的汽車，並在整個產品生命週期中維持一致且持續更新的功能體驗。



Google工程副總裁Patrick Brady表示：「我們與高通技術公司長達十年的合作歷程，始終不斷突破汽車創新的界限，我們也很高興能進一步深化這項策略夥伴關係。隨著汽車產業快速邁向由AI驅動、以軟體定義為核心的未來，我們持續的合作比以往任何時候都更為關鍵。此次合作讓我們得以將領先的軟體與AI能力，與高通技術公司的基礎硬體相整合，打造一個統一且可擴展的平台，加速全球車廠的開發進程，並最終為每一位駕駛帶來更安全、更智慧且更個人化的體驗。」



高通執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理Nakul Duggal表示：「十多年來，高通技術公司與Google始終站在轉型汽車體驗的最前沿，而今天也為這段旅程揭開了全新篇章。此次擴大合作對高通技術公司意義重大，因為我們將業界領先的Snapdragon數位底盤平台與Google無與倫比的軟體與AI專業技術相結合。我們正攜手打造關鍵的基礎技術平台，支持車廠以前所未有的速度進行創新，加速向軟體定義汽車轉型，並釋放代理式AI的全部潛力，最終讓車廠能夠為全球消費者帶來更安全、更智慧且真正個人化的移動體驗。」

