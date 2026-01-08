ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

鈺創科技參展CES　大秀四大關鍵領域邊緣AI解決方案

▲▼鈺創科技參展CES，大秀四大關鍵領域邊緣AI解決方案。（圖／記者高兆麟攝）

▲鈺創科技參展CES，大秀四大關鍵領域邊緣AI解決方案。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／拉斯維加斯報導

鈺創科技 (5351) 今年以「MemorAiLink show up」為核心主軸，於CES 2026全面展示記憶體、智慧視覺感測、高速傳輸及隱私運算四大關鍵領域的邊緣AI解決方案。鈺創表示，這些創新技術不僅提升系統效能、降低設計複雜度，更加速智慧自動化部署，正搭上全球邊緣AI/機器人市場起飛東風。

鈺創科技首推「RPC inside G120 次系統」，榮獲2025年科學園區優良廠商創新產品獎，展現其在AI視覺與半導體整合領域的卓越創新與技術實力。鈺創加速擴張自家 AI 記憶體一站式開發平台 MemorAiLink 的技術版圖，強化客製需求記憶體、AI 專用記憶體到異質整合封裝的完整產品服務。本次 CES 也將帶來多款透過 MemorAiLink 打造的成果，包括 RPC inside G120 子系統、全新升級可彈性擴充的 DDR3 產品，以及即將推出、支援邊緣 AI 應用運算 SLMs/VLMs 所設計的 ASIC AI 記憶體，展現全方位布局 AI 市場的企圖心。

在高速傳輸領域，EJ732系列晶片成功通過USB-IF USB PD3.2 DRP控制器認證。以「主控端、裝置端、傳輸線端」三位一體的全端整合能力設計，成為目前市場上業界最完整的 USB PD3.2 控制平台，，不僅支援最高 240W (48V/5A) 擴展功率範圍 (EPR)，更全面支援 USB4 80Gbps 高速傳輸，有助於合作客戶以空前速度打造高效、安全且相容性最佳的 USB-C 解決方案。

而全球機器人市場2025年逾千億美元規模，機器人應用成為另一亮點。鈺創發表與旗下子公司鈺立微電子共同發表「機器人準系統平台AMR01C/AMR01M」，核心價值在於一體化設計，整合底盤、驅動、感測、控制、導航與避障演算法，讓系統整合商快速加掛客製上層結構 (如貨架或機械手臂)，大幅縮短開發時程。值得一提的是，其與亞洲光學策略合作，打造國產運送與機器人底座準系統。這不只是單一專案，而是建構國產機器人生態系關鍵一步。結合在地晶片與感測技術，提供成本競爭力與穩定供應，為雲邊協同、生成式AI及Physical AI奠基。

邊緣 AI即時運算感測融合 ‒「XINK Nano平台」，憑藉即時反應與低延遲優勢，已成功打入國內充電樁第一品牌大廠的智慧停車場應用; 其具備高效能 NPU (Neural Processing Unit)，支援 RGB 與 ToF (Time of Flight) 雙感測融合運算技術，可於本地端直接運算判斷，相較於傳統需仰賴雲端分析的架構，XINK Nano 提供本地端即時 AI 運算能力，有效降低資料傳輸延遲與網路頻寬依賴，同時大幅減少運算營運成本，顯著提升系統穩定性與即時反應速度，成為邊緣AI本地端感測首選。

另外，「隱私AI機器人決策系統DeCloakBrain」再度獲CES 2026 Innovation Awards Honoree殊榮，這是鈺創科技旗下子公司帝濶智慧第三度摘下此國際大獎，確立其在機器人隱私計算與自主決策的全球優勢。

帝濶智慧科技以「DecloakVision」榮獲第22屆國家新創獎。該系統結合差分隱私與同態加密技術，實現去識別化輔助照護，能即時偵測跌倒等風險。產品符合NIST SP800-266、 GDPR 及歐盟 AI 法案標準，目前已導入台大新竹分院、奇美醫院等多家醫學中心，完美平衡醫療照護與隱私安全。

關鍵字： 鈺創

