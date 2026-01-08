記憶體吃緊！輝達顯卡飆12萬　傳黃仁勳「重產舊款」救場

▲輝達顯示卡。（圖／翻攝自 YouTube／NVIDIA）

記者葉國吏／綜合報導

隨著記憶體（DRAM）價格一路攀升，NVIDIA（輝達）顯示卡售價水漲船高，讓許多想自己組裝電腦的玩家大喊吃不消。最近市場傳出，NVIDIA可能重啟過去大受好評的「神卡」GeForce RTX 3060生產線，來應對全球記憶體供應吃緊和價格上漲的困境。對此NVIDIA也做出回應。

記憶體漲價連動GPU NVIDIA罕見回應舊卡重啟

記憶體價格持續走高，不只影響到PC零組件，連顯示卡也變得越來越貴。科技媒體《Tom’s Hardware》報導，NVIDIA執行長黃仁勳回應是否會用新技術讓舊款顯示卡重新生產時表示，「當然有可能，但要看是哪一款。」他也說，把最新AI技術導入上一代顯卡不是沒機會，但需要投入研發資源，強調「我會回去研究，這確實是個有趣的提議。」雖然沒有正面承諾，但也沒有完全否認這項可能。

雖然外界都在等NVIDIA推出新一代消費級顯示卡，不過本週在拉斯維加斯舉行的CES上，NVIDIA並沒有發表任何新的消費級GPU硬體。黃仁勳反而把焦點放在高效能AI運算平台上，展現公司繼續主攻高階市場的策略。

硬體價格雪上加霜 新舊產品或成解方

硬體成本越來越高，尤其DDR5記憶體和SSD價格雙雙大漲，讓整台電腦的組裝費用也節節升高。像是NVIDIA旗艦RTX 5090顯示卡，在部分零售網站甚至已經賣到4000美元，換算下來超過新台幣12萬元，對於想升級電腦的消費者來說，實在壓力很大。

現在的顯示卡售價面臨兩面夾擊：記憶體等零組件越來越貴，加上供貨吃緊，導致NVIDIA高階顯卡價格一直降不下來。業界認為，或許可以考慮多生產一些用舊製程、記憶體比較小、技術比較成熟的舊款GPU，作為壓低整體售價的替代方案。