聯準會仍有降息空間　美非投等債有看頭

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲聯準會偏鴿，法人看好美非投等債。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間，玉山投信指出，在降息環境下，歷史數據顯示，往往能帶動公債殖利率持續下行，進而使美債殖利率仍有下行空間，創造美國非投資級債的資本利得契機；更重要的是，盤點各類債券資產最新殖利率，仍以美國非投資級債居債市之冠，達6.56%。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，除了降息帶來資本利得空間，隨著聯準會於2023年結束升息循環，帶動債券市場進入牛市，看好美債殖利率回落至合理水準後，後續債券報酬將以收益為主要驅動來源，其中又以美國非投資級債的殖利率最為誘人。

張世民指出，從2016年以來的走勢分析，美國非投等債報酬來源主要為票息，過去10年美國非投等債總報酬82%，其中票息報酬達76%，價格報酬僅有6%，代表即使市場出現波動，較高票息仍能提供防禦效果，降低價格波動對整體回報的影響，透過長期累積，更能享受長期資產增值機會。

再者，企業體質改善，非投資級債違約率大幅下滑，也是吸引資金的有利條件，張世民說明，美國非投等債信評結構不斷改善，目前BB和B級債券合計占美國非投等債市場約9成，CCC債券比重也低於長期平均。JPMorgan 預估2026年美國非投等債企業違約率為2.75%，遠低於長期平均的3.4%，顯見目前企業信用狀況處於良好狀態，足以因應市場風險。

 

