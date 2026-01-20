台美關稅談判「低調卻無法忽視」的人！　楊珍妮經歷超驚人

記者葉國吏／綜合報導

台美關稅談判拍板，除了行政院副院長鄭麗君外，還有一位功臣，就是經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文，透露楊珍妮是團隊中「低調但舉足輕重」的人物。

▲台美雙方簽署MOU後合影，楊珍妮政委（右2）被稱作是低調但舉足輕重的人物。（圖／行政院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

關稅成果到位 談判團隊返國

台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文指出，楊珍妮是團隊中「低調但舉足輕重」的人物。張育萌回顧，楊珍妮早在1983年、蔣經國執政時期即進入政府，自行政院國貿局起步。她與時任同仁鄧振中攜手推動台灣加入世界貿易組織（WTO），當年政大教授蔡英文受邀擔任入會顧問，團隊長期夜以繼日準備談判文本，最終在2002年成功叩關。

加入WTO後，楊珍妮被派駐日內瓦，參與多邊談判。2007年經濟部成立經貿談判代表辦公室（OTN），不久即面臨歐盟擴大課稅爭議，台灣與美、日聯手向WTO提告，聚焦液晶顯示器產品，歷經兩年多成功勝訴。

▲經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮楊珍妮（左一）。（圖／ETtoday直播）

WTO到歐盟訴訟 累積實戰經驗

馬英九任內，楊珍妮在2014年出任國貿局長，成為首位女性局長。就任不久即遇到地溝油事件，她即時透過駐外系統掌握各國反應。同年全球FTA浪潮加速，北京舉辦APEC，她負責情資整合，成為代表團的重要後盾。

蔡英文總統連任後，楊珍妮於2020年接掌台灣美國事務委員會主任委員，主責「台美21世紀貿易倡議」，這是1979年斷交後最完整的台美貿易安排，內容橫跨農業、勞工與法規。2023年談判完成，美國前總統拜登（Joe Biden）並於同年8月簽署相關法案。

▲行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／記者李毓康攝）



台美貿易到川普關稅 一棒接一棒

賴清德總統上任後，楊珍妮續任行政院政委兼總談判代表。去年美國總統川普宣布對台祭出32%關稅，雙方隨即展開密集協商，鄭麗君與楊珍妮赴美實談，終於爭取到15%且不疊加的結果。

談判成果公布時，楊珍妮一句「這次談的是全面性的架構，比21世紀貿易倡議更廣」，讓張育萌印象深刻。他引述副總統蕭美琴的話形容，談判背後是無數跨時區的熬夜努力，「不是奇蹟，而是多年專業在關鍵時刻，替國家撐住局面。」