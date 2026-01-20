百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）
記者葉國吏／綜合報導
為回應台美貿易協定下的對美投資承諾，政府正加速規畫由國發會主導的百億美元「對美投資國家融資保證專案」，除邀集九大行庫組成國家隊，也將結合公私部門資金與保證能量，向美國展現履約決心。
台美關稅在16日取得共識，我方除爭取到對等關稅調降為15%不疊加，還成為全球首個取得232條款關稅優惠的國家，同時也透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。
根據《聯合報》報導，這套「國家融資保證機制」輪廓已相當清楚，初期鎖定百億美元規模，專門支應企業赴美設廠與投資需求。該專案由國發會統籌，已確定邀請九大行庫加入，不只負責融資，也將共同提供保證額度，並對專案資金進行捐助。
目前規畫國發會可能出資約五成到七成，其餘則由九大行庫，甚至其他民營銀行分擔。相關人士比照中小企業信保基金的運作模式說明，未來不排除由全體銀行定期捐助；而既有的國家融資保證基金，則是公股銀行約出三成、國發會七成。
