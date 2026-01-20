大型機械廠看旺2026　中小傳產悲觀吐看衰理由：協力廠已消失

▲機械業是台灣出口主力，近年發展不易，多次跟政府溝通。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

「終於跟日韓站在同一起跑線。」台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰在15％關稅宣布的第一時間就大讚談判成績，工具機業者們20日還北上與總統賴清德座談。此次台美對等關稅談判結果，受惠最大的當然是傳產族群。

經濟部表示，過去工具機產業關稅為24％、機械業21.5％、汽車零組件25％；水五金產業22.6％、手工具機23.3％、塑膠產業24.6％、紡織產業28.7％等，但現在改為15％的稅率，就能拉大越南、中國等競爭對手的差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾為台灣出口主力之一的工具機業，2025年創下金融海嘯以來最慘紀錄，全年出口只剩20多億美元、跟過去興盛時期幾乎腰斬。

但隨著關稅底定調降，台灣機械同業公會理事長莊大立預期，今年機械產值可成長5至10％，台中精機董事長黃明和更期待今年營運可望兩位數成長。

大型傳產樂觀，中小傳產企業卻相對悲觀。「這一刻，實在是等太久。台灣產業鏈已有點斷掉。」一家工具機廠對本刊提到，「先是俄羅斯出口禁令、再來對等關稅，超過2年的產業黯淡期，不少工廠收掉，很多二代也不想再做。」

「關稅降，看似可重新接單、跟客戶議價，但很多協力廠已消失，產業鏈恢復元氣要很長一段時間，甚至要自己建產線補起來。」廠商嘆訂單還沒拿到，就要先投資一大筆錢補破網。

傳產業擔心的另一挑戰，「新台幣匯率目前較競爭對手強勢，影響不可小覷。」機械公會表示，從2021年至今，新台幣匯率僅貶值11.2％，日幣卻貶高達53.2％，韓國也貶34.1％。「更何況還有中國低價搶單，建議政府還是要關注匯率升貶，才能救產業。」



更多鏡週刊報導

台美關稅最後一哩4／農產品、汽車、食品恐開放 「資源排擠」2大黑洞成隱憂

台美關稅最後一哩／台美關稅獲15％最惠國待遇 汽車、農產、食品進口談判才是最終階段