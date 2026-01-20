體感設備廠智崴有大事待公告　明日暫停交易

▲智崴資訊外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

櫃買中心今（20）日公告，體感設備廠智崴資訊（5263）因有重大事項待公布，上櫃有價證券自明（21）日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。

智崴今日以上漲1元或0.81%、每股125元作收，今年以來已漲逾20.78%。