年度賠付額高達37.3億美元　今年各船東互保協會保費調高5-8%

▲2024年巴爾的摩凱伊橋被馬士基船隻撞垮，是最大賠償事件，但估計是分年分案賠償。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

過去一年海難事故多，船東互保協會2024-25保單年度的賠付額從30.8億美元增至37.3億美元，年增21%，國際媒體報導，今年2月20日起算的年度保費上漲5-8%。保賠業在台高階指出，為幾件巨額理賠案件以及普遍性的理賠案件金額增加，去年年底就已預告今年會調高保費。

雖說基本的調漲額在5-8%之間，個別船公司的實際保費調整還要看他的理賠紀錄以及跟保險公司個別談判的結果，有一些船公司已經完成P&I險的續保談判，但仍有許多還在談判中，但都是要在2月20日以前完成續保談判才能開啟新的保險年度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每家承保的保賠協會在國際保賠協會集團(IG)的共同分攤機制下(pool claim) ，只需各自承擔1000萬美元的自留額(retention)，超出這個的承保理賠款將會由IG各協會(共12家) 按業務保費收入比例等因素攤付。

2024-25保單年度是保賠池史上最慘痛時期，是連續兩年接近盈虧平衡後，該互助保險市場的綜合比率(即賠付與費用之和與保費之比)攀升至110%。主要原因是賠付額增長21%：2024-25保單年度的賠付額從30.8億美元增至37.3億美元，索賠金額逾千萬美元的案件激增至7.75億美元以上。

除高額共同基金索賠年度外，各保賠協會自身自留額內的一系列大額索賠更使情況雪上加霜，保賠協會的綜合比率，賠付與費用扣除保費後的數值攀升至近120%。

然而得益於穩健的投資回報抵消部分影響，否則實際情況本可能更為嚴峻。互保保險商報告稱，該索賠年度平均投資回報率達5%，自由儲備金攀升至59.4億美元。投資收益總額為3.13億美元，承保虧損則達3.53億美元。

業內人士指出，這充分彰顯了穩健投資策略的重要性。但專家同時警示，在當今充滿不確定性的世界及日益加劇的地緣政治緊張局勢下，維持此類投資回報水準將面臨顯著挑戰。

2024年的巴爾的摩大橋事故或將創下海運保險史上最嚴重災難，互保協會需承擔30-40億美元賠償金中的大部分(估計是分年分案支付)。 但貨物火災、鋰離子電池相關的新風險、劣質影子油輪帶來的系統性風險以及潛在的重大污染事故，這些因素都讓互保協會憂心。另通貨膨脹也是另一個重大問題，川普總統的關稅政策更是火上澆油。

美國保賠協會與蒸汽船互保協會(Steamship)選擇上調8%，大英保賠協會上調7.5%，而嘉德(Gard)、日本保賠協會、北標保賠協會、船東保賠協會、斯庫德保賠協會及西英格蘭保賠協會則上調5%。 多數互保協會同時將免賠額提高10%，以削減小額索賠成本。