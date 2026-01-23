日股漲勢超車美股！00949近一年報酬冠絕美日人氣ETF

財經中心／綜合報導

全球股市多頭氣勢如虹，美股與日股表現尤為突出，帶動相關ETF同步走強。觀察市場人氣最旺的四檔日、美大型ETF近一年報酬表現，復華日本龍頭（00949）以近30%漲幅奪冠，富邦NASDAQ（00662）漲逾15%居次，統一FANG+（00757）與元大S&P500（00646）報酬率則約為12%左右。

回顧2025年，美股在企業獲利強勁與AI題材驅動下持續上攻，標普500全年上漲逾16%，那斯達克綜合指數更飆破20%。然而日股表現更勝一籌，受惠於企業治理改革、外資大舉湧入、薪資成長與科技題材等多重利多助攻下，漲幅超越美歐等主要成熟市場，日經225全年大漲逾26%，東證指數漲幅亦超過22%，雙雙創下歷史新高。

股市走強帶動ETF績效同步攀升，分析四檔熱門日、美大型ETF績效，CMoney數據顯示（截至1/6），復華日本龍頭（00949）表現最為強悍，近六個月報酬率達 30.85%，近一年漲幅則達29.89%，明顯領先其他三檔，反映日股引領全球的猛烈漲勢。

富邦NASDAQ（00662）近六個月報酬率達20.22%，近一年為15.28%，表現亦不俗。元大S&P500（00646）及統一FANG+（00757）近六個月報酬率則分別為19.97%、12.18%，近一年報酬率則皆落在12%左右。

邁入2026年，日股多頭行情持續延燒，年初以來短短兩週內，東證指數已大漲7.3%，續創新高。法人對日股後市普遍持樂觀看法，高盛更上修2026年東證指數目標價，自3600點調升至3900點，預估全年漲幅可達14%。

此外，近期傳出日本首相高市早苗可能提前解散眾議院，也為日股注入強心針。法人分析，歷史經驗顯示，政治穩定與明確政策是驅動日股長期上行的關鍵，若自民黨能鞏固席次，將有利高市早苗推動「科技立國」與「國防自主」等財政擴張藍圖，可望帶動三菱重工、索尼等大型權值股表現；同時弱勢日圓亦有利出口族群表現，豐田及五大商社的出口紅利持續發酵，使日股仍具基本面與題材面的雙重支撐。

理財達人認為，由於00949聚焦具國際競爭力的日本龍頭企業，為市場唯一日股大盤增強型ETF，可望在這一波政經利多浪潮中持續受益，後續表現仍具想像空間。